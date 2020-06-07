Синоптики обещают украинцам жаркую неделю: прогноз

Такая синоптическая ситуация может провоцировать проблемы здоровья

Ближайшая неделя в большинстве областей Украины будет жаркой.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила украинский метеоролог Наталья Диденко.

Так, температура воздуха днем ​​будет достигать 27-32 градуса тепла. Во второй половине недели воздух раскалится еще сильнее, на востоке, в центральных областях и на юго-востоке жара местами будет достигать 32-35 градусов. Будет преобладать сухая солнечная погода.

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Исключение атмосфера сделает для западных областей – там периодически ожидаются дожди с грозами, воздух прогреется до 24-27 градусов.

Ветер в Украине ожидается с юго-востока, умеренный, временами порывистый.

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В столице в течение недели сухо, около 30 градусов тепла.

Между тем, по словам синоптика, такая синоптическая ситуация может провоцировать скачки артериального давления, проблемы с сердцем, тепловые удары и обострять аллергии.

"Выходя из дома, бросьте в сумку к водичке и вееру какой-то платок или летний широкий шарф, потому что в некоторых помещениях, в метро ​​существенно холоднее, и этот контраст – от жары к холоду – может стать неприятным как минимум", - советует Диденко.

Напомним, в последние дни мая по Украине разгулялись циклоны, которые принесли к нам сильные ливни и штормовые ветра. Улицы городов превращались в реки, некоторые населенные пункты оставались без света.

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А на выходных в Украину пришло настоящее лето.

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