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Жара и ливни: чего ждать от погоды 19 августа (карта)

19 августа, 07:50

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Жарче всего будет на юге страны

Часть Украины окажется под куполом циклона. Сегодня, 19 августа, практически во всех западных областях снова пройдут дожди.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, температура воздуха на западе страны составит 23-28 градусов тепла. Местами грозы, ветер северо-западный до 8 м/с.

На остальной территории Украины будет преобладать жаркая и солнечная погода. Синоптики прогнозируют северо-восточный и юго-восточный ветер, со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха установится на уровне 28-31 градусов тепла.

Жарче всего будет на юге страны. Там столбики термометров поднимутся до 33 градусов тепла.

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Ранее мы сообщали, что в Луцке прошел сильный ливень с грозой. За несколько минут улицы превратились в реки. Сообщается, что в центральной части города образовались лужи, но больше всего пострадала улица Конякина. Не обошлось без потопа и на улице Кравчука – вода заблокировала выезд на улицу.

Также напомним, не так давно Одессу накрыл мощный ливень с грозой. Первыми "жертвами" непогоды стали Киевский и Малиновский районы. Также сильно затопило курортный микрорайон Аркадия, возле аквапарка по ступенькам лился непрерывный поток воды.

Видео: Telegram/Х Одесса

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