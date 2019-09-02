В Украину пришла календарная осень, но лето не отступает и продолжает мучить украинцев палящим солнцем

/ Фото: AFP

В первый учебный день погода будет по-настоящему летней – по всей территории страны будет жара в среднем 30 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Сегодня, 2 сентября, синоптики обещают дожди только на западе страны. Там будет мокро везде, кроме Хмельницкой области. Несмотря на дожди, температура воздуха будет высокой – 29-31 градус.

В центральных и северных областях температура воздуха будет такой же, но только без осадков. В Киеве сухо и жара до +30.

Реклама

Немного свежее будет на востоке – 26-28 тепла и без дождей. А вот жарче всего ожидается на юге. Там синоптики прогнозируют палящее солнце до +32 градусов.

В тренде Жара и немного дождей в День знаний: синоптики уточнили прогноз погоды

Как сообщали новости "Сегодня", синоптики обещают еще теплый сентябрь, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым: холодным, мокрым, со снегом и заморозками.. Читайте подробней о прогнозе погоды для всей Украины на осень.

В свою очередь в Министерстве аграрной политики и продовольствия отмечают, что этой осенью Украину ждет хороший урожай. Министерство аграрной политики и продовольствия, по предварительным данным, прогнозирует в 2019 году урожай зерновых на уровне 71,1 млн тонн.



А пока в Украине зной и по-настоящему летняя погода, на Японию обрушились ливни – власти страны рекомендовали более 700 тысяч человек эвакуировать. Смотрите подробней в видеосюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама