Жара и солнце не убьют коронавирус: медик назвал причину

Ученые расшифровали вирус и говорят, что есть три года на поиск вакцины от COVID-19

Несмотря на то, что коронавирус SARS-CoV-2, которым в мире заразились почти 900 тысяч человек и более 43 тысяч скончались, пока мало изучен, однако ждать от него мутаций в более легкие формы – не стоит.

Об этом медик и популяризатор науки Леонид Бильченко рассказал в интервью сайту "Сегодня".

"Безусловно, он мутирует в другую форму, но не к лету. Это маловероятно. Он действительно, как все РНК-вирусы, меняется очень быстро. Сейчас распространяются графики, которые показывают ответвления вируса – это не штаммы, а определенные мутации его структуры. Однако эволюция отсеивает мутации, которые разрушают его, но и те, которые делают его более опасным, тоже встречаются крайне редко и это хорошая новость. Ученые, которые расшифровали вирус и отслеживают изменения в нем, говорят, что у нас есть где-то три года. В худшем случае новый штамм появится через год", – говорит медик.

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"Когда распространяются графики, как вирус разветвляется, то люди думают: "Ничего себе он мутирует". Но на самом деле его функция не меняется – нет никаких оснований думать, что он станет более опасным или менее. Это хорошо, потому что вакцину успеют разработать прежде, чем вирус мутирует. Только потом, через год-два, нужно будет обновлять вакцину, потому что появится новый штамм. Например, когда была эпидемия свиного гриппа, то прошло примерно три года, прежде чем мы увидели первые признаки антигенного дрейфа", – напомнил эксперт.

Эволюция и распространение SARS-CoV-2. График: nextstrain.org

Коснувшись вопроса влияния ультрафиолетового излучения, которое, по мнению некоторых инфекционистов, могло бы уменьшить активность вируса, Леонид Бильченко заметил:

"Ультрафиолет убивает вирусы и вообще вредит всему живому. Но нужно понимать, что вирус находится не там, куда попадает ультрафиолет. В основном он передается и дальше поселяется там, где ультрафиолетовых лучей нет. Относительно теплых стран – в Иране вирус распространяется очень хорошо, он есть в Африке и передается от человека к человеку. Это значит, что вирус выживает в тех условиях. Надеяться, что летом будет жара и вирус исчезнет, не стоит".

Напомним, биолог-генетик Александр Коляда в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" на телеканале "Украина" дал прогноз по коронавирусу, будет ли в Украине такая же ситуация, как в Италии, где скончались уже более 12 тысяч человек.

Читайте больше на сайте "Сегодня" в статье: "Как мутирует коронавирус, когда закончится карантин и сколько украинцев переболеет: интервью с популяризатором науки".

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