Жара из Европы заденет Украину: синоптики уточнили прогноз погоды на выходные

Жаркая погода в Украине продлиться недолго – Диденко предупредила о надвигающемся похолодании

Фото: Сегодня

Адская жара из Европы заденет немного и Украину. На выходных будет в районе 30 градусов, местами до +33. Дожди ожидаются на западе и востоке страны. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, жара из Западной Европы завтра, наконец, сдвинется, но никуда не исчезает, поскольку высокая температура воздуха передвинется ближе к центру и востоку Европы. Южная часть континента и так еще останется в зоне жаркой погоды.

Она отметила, что горячая волна заденет и Украину.

"Жарко будет на юге, востоке и в большинстве центральных областей Украины. Здесь столбики термометров будут достигать 28-33 градусов. На остальной территории Украины в течение дня 27 и 28 июля предполагается 25-30 градусов. Кратковременные дожди с грозами наиболее вероятные на западе и востоке Украины. На севере, в центре и в южной части будет преобладать сухая погода", – написала Диденко.

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Синоптик отметила, что в Киеве выходные будут преимущественно солнечными и очень теплыми – 27-29 градусов, местами до +30.

А вот с 31 июля – 1 августа вновь существенно похолодает, добавила Диденко.

Как сообщали новости "Сегодня", на весь август стоит ожидать настоящего лета. Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала о погоде до конца лета.

А пока в Украине приятная теплая погода, в тропиках Южной Америки неожиданно выпал снег. Хоть сейчас в Боливии и зима, снег для этой страны все же является аномалией.

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