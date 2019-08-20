Жара набирает обороты: украинцев ждет новый температурный удар

/ Фото: AFP

Во вторник, 20 августа, украинцев ожидает сильная жара, по всей территории страны без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На Западе днем ожидается +28...+31 градус днем и +14...+17 градусов ночью. При этом на Закарпатье будет до +32 градусов.

В Центре, на Юге, Востоке и Приазовье, а также в Крыму погода будет такой же – днем синоптики прогнозируют до +29...+31 градуса, ночью до +17 градусов.

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Кроме того, 20 августа во центральных, восточных, южных, Сумской и Киевской областях ожидается чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Отметим, что на этой неделе украинцев ждет 34-градусная жара. Так, в среду, 21 августа, на Юге, Востоке и Приазовье в Украине будет аж до +34 градусов днем. В четверг, 22 августа, в Кировоградской области днем обещают до +32 градусов, в Харьковской – до +33 градусов, в Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Донецкой, Херсонской, Николаевской и Одесской областях – до +34 градусов.

Напомним, не так давно на ряд регионов Украины обрушилась непогода. Мы подробно писали о последствиях сильных дождей и шквалов. В частности, на Буковине выпал град размером с куриное яйцо.

Также жители столицы опубликовали зрелищные фото грозы.

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