Жара не отступает: в Украине удержится температура выше +30 градусов

На Западе будет до +27 градусов, в Центре - до +28 градусов, а на Востоке, Юге и Приазовье будет уже за +30

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Украине в пятницу, 23 августа, в День флага, будет жаркая и солнечная погода, ветер северо-восточный 5-10 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях ожидается до +24...+27 градусов днем и +11...+14 градусов. На Закарпатье столбики термометров поднимется до +27...+28 градусов днем и до +14...+16 градусов ночью.

На Севере будет +25...+27 градусов днем и +12...+14 градусов ночью. В Центре прогнозируют +26...+28 градусов днем и +14...+17 градусов ночью.

В Кировоградской области ожидается +28...+30 градусов днем, в Днепропетровской, Харьковской и Луганской областях – до +31 градуса.

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Скриншот

В Донецкой, Запорожской областях днем будет до +30...+32 градусов, такая же температура ожидается в Николаевской и Одесской областях, а в Херсонской области температура поднимется до +33 градусов.

Напомним, 23 августа украинцы отмечают один из самых важных праздников независимого государства — День флага. Полностью этот праздник называется День Государственного флага Украины.

Смотрите видео: журналисты отправились в крайние точки Украины, чтобы поднять там флаг

Этот праздник демократического государства посвящен одному из государственных символов, а именно — флагу Украины.

Ранее мы писали о том, что День Независимости и День Государственного флага "Сегодня" отметят национальным рекордом — журналисты одновременно поднимут сине-желтые флаги в шести точках Украины.

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