По словам народного синоптика, в конце августа заморозков не будет стопроцентно

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

Жара уже не вернется: синоптик рассказал о погоде до начала осени Людмила Грубник https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE,%20%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B0,%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE,%20%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B0,%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B 2019-07-31T11:57:00+03:00 Украина По словам народного синоптика, в конце августа заморозков не будет стопроцентно

Знойное лето с высокими температурами уже не вернется на большую часть Украины. Погреться на солнышке и позагорать смогут лишь жители южных областей страны. А вот на севере столбик термометра уже не поднимется выше 28 градусов. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

По его словам, погода в августе будет зависеть от воздушных потоков, которые будут заходить в Украину то с Африки, то с Арктики.

"Через два дня, а именно 2 августа, начинается похолодание. Оно будет по северным областям доходить до 19-20 градусов, очень серьезное похолодание. По югу в этот период будет держаться 30-32 градуса", – прогнозирует Горбань.

Как говорит синоптик, похолодает в Украине всего на три дня, с 2 по 5 августа. Затем же температура будет повышаться. И такая тенденция будет наблюдаться до середины августа.

"С 5 августа температура по северным областям поднимется до 23-24 градусов, а с 8 августа – до 25-28 градусов. Такой температурный режим будет держаться до 16 августа. По югу все это время температура будет удерживаться на уровне 29-31 градуса", – продолжает народный синоптик.

Второе значительное похолодание в Украине придет в 20 числах августа, отмечает Горбань. Но вот заморозков в конце месяца синоптик не прогнозирует.

"С 20 августа придет второе понижение. Ночная температура будет доходить до 9-11 градусов, дневная – держаться на уровне 24-27 градусов. А вот заморозков в конце августа стопроцентно ждать не стоит", – рассказывает Леонид Горбань.

Пройдут в августе и дожди. Как прогнозирует народный синоптик, они будут сопровождать похолодания.

"Дожди пройдут в Украине с 2 по 4 августа, 16 и 17 августа, а также с 26 по 28 августа", – суммирует Горбань.

Как сообщали новости "Сегодня", последний летний месяц в этом году хоть и будет теплее обычного на 1,5—2 градуса, температурных рекордов не ожидается, а осадков выпадет меньше нормы, таков вкратце прогноз погоды на последний месяц лета. Зато в День Независимости, 24 августа, синоптики обещают сухую и теплую, но при этом нежаркую погоду. Читайте подробней прогноз погоды на август от Гидрометцентра и народных синоптиков.

Тем временем Европа изнывает от аномальной жары. Как сообщалось, в нескольких странах были превышены температурные рекорды. Так, например, Германия зафиксировала самую высокую температуру в истории наблюдений: в городе Линген на северо-западе страны температура достигла 42,6 градусов по Цельсию.

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