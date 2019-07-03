Жара немного спадет: синоптики рассказали, где еще пройдут дожди

Разбушевавшаяся на днях погода затихнет, но местами все еще "ударят" грозы и шквалы

Фото: Сегодня

Сегодня антициклон "Винни" вытеснил из Украины дожди, хотя местами немного покапает. В то же время температура воздуха в ряде областей немного опустится до комфортных 25 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в западных областях сегодня осадков не прогнозируется, а температура воздуха будет 23-26 градусов.

В центре и на севере страны также сухо, но небольшой температурный перепад: в Житомирской области 23-25 градусов, в Черниговской, Сумской и Киевской областях (и в Киеве) – 24-26, в Винницкой – 25-27 и в остальных областях региона в районе 30 градусов.

На востоке без осадков и до +30. А вот юг страны сегодня будет поливать дождь с грозами, а температура воздуха спадет на пару градусов – 29-31. Для сравнения – 2 июля в одесской области было +38.

В то же время синоптики предупреждают, что 3 июля в южной части и в Карпатах грозы, местами шквалы 15-20 м/с. Также в Украине, кроме большинства районов западных и северных областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине непогода уже натворила бед – были обесточены более 600 населенных пунктов. В Ровенской области ветер и вовсе повредил крыши 24 жилых домов и пяти школ.

Отметим, что сильная жара еще долго продержится в Украине. В комментарии сайту "Сегодня" народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз до середины августа. По его словам, за весь месяц ожидается лишь одно снижение температуры на три-четыре дня.

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