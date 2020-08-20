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Жара немного угомонится: где в пятницу ждать грозовых дождей

20 августа, 15:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В некоторых областях украинцы отдохнут от сильного зноя, дожди собьют температуру

Сегодняшняя угроза наводнения на западе Украины завтра исчезнет, поскольку дождей в этом регионе станет меньше. При этом на пару градусов по всей территории страны спадет жара, хотя все равно солнце будет греть серьезно.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, завтра немного спадет жара на севере страны до 25-28 градусов, а дожди стоит ожидать частично в западных областях. При этом, как отмечает синоптик, Львовщина, Закарпатье, Ивано-Франковская и Черновицкая области окажутся больше под влиянием сухого антициклона

"Температура воздуха в западной части завтра 24-28 градусов. В центральных областях 21 августа без существенных осадков, только вечером есть вероятность кратковременных местных дождей. Еще будет жарко, 26-30 градусов. На востоке в пятницу во второй половине дня местами грозовые локальные дожди, жарко, 27-32 градуса. На юге завтра существенные осадки вряд ли, 28-32 градуса", – написала Диденко.

В Киеве 21 августа ожидается кратковременный дождь с грозой. Жара в столице ослабнет до 28 градусов.

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В субботу станет еще свежее 24-25 градусов, а на День флага и День Независимости Украины в Киеве снова повысится температура воздуха.

Как сообщали новости "Сегодня", 12 августа Одессу накрыл мощный ливень с грозой. Первыми "жертвами" непогоды стали Киевский и Малиновский районы. Также сильно затопило курортный микрорайон Аркадия, возле аквапарка по ступенькам лился непрерывный поток воды.

А 18 августа Луцк накрыли сильные дожди, улицы ушли под воду. В Сети появились фото и видео непогоды, которая застала горожан врасплох. На улицах города машины с трудом передвигались и буквально плыли по дороге.

Смотрите видео, как на днях град атаковал Днепр:

Видео: Instagram/tsvetkov1961

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погода прогноз погоды синоптик наталка диденко

Источник: Сегодня

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