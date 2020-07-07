Жара отступает из Украины: синоптик рассказала об изменении погоды

В Украину идет "похолодание". Завтра ожидается существенное снижение температуры воздуха в сравнении с той жарой, которая была в последнее время (доходило до 38 градусов). При этом дожди пройдут на востоке и западе страны.

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Об этом написала в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, 8 июля атмосферный фронт переместится в восточном направлении и принесет с собой осадки.

"Поэтому завтра грозовые дожди, местами шквалы и град более вероятны на Левобережье Украины. И также периодические дожди пройдут в западных областях. А Киевщина, Житомирщина, Винниччина до Одесской, Николаевской, Херсонской областей и Крыма – это территория побудет среди сухой погоды. Однако все же главная новость завтрашнего дня – снижение температуры воздуха, ослабление жары. Днем в среду ожидается 20-26 градусов, на западе 18-24 градуса, на юге, на востоке, на Днепропетровщине – 26-30 градусов. И только в Луганской и Донецкой областях еще будет жарко – до +33. Однако, как видите, сильная жара отступит. Ветер в Украине в среду северо-западный, умеренный, при грозах порывистый", – написала Диденко и добавила, что дальнейшее ослабление жары на юге и востоке Украины будет 9-10 июля.

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В Киеве в среду существенные осадки вряд ли стоит ждать, разве что ночью и утром еще фронт задержится. В столице завтра воздух будет очень комфортным, ожидается 22-23 градуса.

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Как сообщали новости "Сегодня", вечером 4 июля сильный ливень затопил Черкассы, улицы ушли под воду. В городе за 40 минут выпала почти половина месячной нормы осадков.

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