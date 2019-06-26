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"Жара" под Авдеевкой: украинские военные объяснили активизацию обнаглевших боевиков

26 июня, 22:41

Бойцы ООС отошли от линии разведения у Станицы, а под Авдеевкой – попали под обстрел

Фото: Сегодня

Впервые за три года на Донбассе состоялось разведение сил. Больше недели у Станицы Луганской не стреляли, и вот сегодня украинские военные и боевики отошли еще дальше от линии разграничения. Но это не ослабит нашу оборону, заверили в штабе ООС.

А вот в Авдеевке было изрядно жарко. Противник минометно огнем накрыл жилые дома.

В одном из четырех домов, у которого разорвались сегодня утром снаряды, выбиты все окна. Везде стекло – на полу, на кровати. Хозяин спит здесь, но, к счастью, этой ночью его в здании не было.

Снаряд разорвался во дворе прямо у дома Александра. Попал в склад стройматериалов. Обломками посекло соседние дома на расстоянии нескольких десятках метров.

Шифером, в который попал снаряд российских наемников, Александр хотел перекрыть крышу, пробитую во время прошлогоднего обстрела. Этот дом – едва ли не единственное, что у него осталось. Остальные унесла война. С особым сожалением мужчина рассказывает о любимой корове.

"Дорезали – шо ее. Вон на бугру она стояла. Ранили? Да. А машину тоже разбили? Как получилось? А машину как разбили? Ну, я дежурил на дачах. Вот на дачах ее и накрыло", – рассказывает он.

А Виктор нашел у себя в огороде воронку после сегодняшнего обстрела. Говорит – боевики вели огонь из села Яковлевка, что у Ясиноватой. Такого мощного обстрела жилых домов в этом районе не было давно. С тех пор как сгорел дом Виктора.

"От дома видишь, что осталось. Это в 16-м. В 14-м заехал в новый дом, сам построил. А в 14-м летом – прилет и выгорело все. Год уже не прилетало. Тот год в огороде поработал нормально, а то в бронике и каске работал", – говорит Виктор Ткаченко, житель Авдеевки.

Позиции украинских военных враг начал обстреливать в четыре утра. Почти час армейцев со всех сторон накрывали смертоносным железом. Пренебрегая всеми договоренностями, российские наемники вывели на огневой рубеж три самоходные артиллерийские установки.

"120, САУшка и миномет работал. САУшка перемещалась по позициям. То одну накрывала, то другую. По нам, по соседям. Уже как бы давно стоим, но испугались – такое ощущение, что соседям попали в бойницу, но слава богу пронесло. Но рядом сзади как раз легло", – рассказывают бойцы

Причину наглых действий противника бойцы видят в последних политических событиях.

"Це перший дзвіночок того, шо братній народ святкує повернення до Ради Європи і тим самим месенджерує нам, шо нам все до одного місця. Але ми вже на практиці знаємо, що договір з Росією – державою-агресором не вартий того паперу, на якому він підписаний", – говорит боец.

В целом по позициям военных и мирных кварталах Авдеевки боевики выпустили более ста танковых снарядов и мин калибра 120 мм.

Напомним, сегодня, 26 июня, на Донбассе состоялся первый этап по разведению сил . Украинские военные покинули позиции в районе Станицы Луганской под присмотром ОБСЕ.

Новости "Сегодня" также сообщали, что недавно боевики уже срывали разведение сил на Донбассе, что не позволяло начать данный процесс согласно Минским договоренностям. Но сегодня украинская сторона начала первый этап по разведению сил и средств – ВСУ отошли с одной из позиций, которая находилась перед КПВВ "Станица Луганская".

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Тег обстрел, Авдеевка, САУ, разведение, боевики Донбасса

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Сегодня

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