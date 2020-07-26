Жара раскочегарится не на шутку: синоптик предупредила об изменении погоды

В Украине уже стало жарче, но с начала недели градусы "поползут" вверх и через два-три дня ожидается местами до +36. А начнется неделя с дождей на юге и западе страны.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, свежее всего будет в западных областях.

"В Украину идет жара. В ближайшее время температура воздуха будет не ползти, а подскакивать. В дневные часы она составит 28-33 градуса, на западе местами 22-27 градусов. На юге, востоке и в большинстве центральных областей Украины к середине недели раскочегарится до 30-36 градусов. Завтра, в понедельник, грозовые дожди пройдут местами в южной части, в западных областях, могут дойти до Винницкой и Житомирской областей. На остальной территории Украины будет сухо и солнечно", – написала Диденко.

В Киеве завтра без осадков. С понедельника в столицу зайдет жара, ожидается до +30 градусов и даже выше.

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Синоптик добавила, что в четверг придет атмосферный фронт и принесет дожди с грозами, сменив жару на комфортные 22-26 градусов.

Как сообщали новости "Сегодня", 19 июля Хмельницкий накрыла сильная гроза, затопило улицы и рынок. Произошло подтопление проезжей части и прилегающих придомовых территорий в переулке Степана Бандеры.

А пока в Украине зной и в основном сухая погода, на другом полушарии планеты разбушевалась серьезная непогода. США атаковал опасный ураган "Ханна", тысячи людей остались без света. Власти рекомендовали эвакуироваться населению. В прибрежных районах на юге Техаса сейчас штормовая погода. Из-за проливных дождей есть опасность наводнений.

Видео: Reuters

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