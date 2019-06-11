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Жара с "передышкой": синоптики уточнили прогноз на ближайшие дни

11 июня, 16:44

По данным метеорологов, в течение ближайших двух дней сохранится довольно жаркая погода, но все же будет некоторая "отдушина"

Фото: Сегодня

В течение среды, 12 июня, и четверга, 13 июня, по всей территории страны сохранится знойная погода. Синоптики предупреждают, что ближе к выходным солнцепек будет испепелять всю Украину, но в четверг будет переменная облачность, что несколько смягчит жару. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Знойный фронт с Юга завис на Украиной и продержится там еще несколько дней.

Так, в среду, 12 июня, лишь на западе Украины прогнозируют грозовые дожди. Но они не сильно повлияют на температурный режим. Столбики термометров в западных регионах страны поднимутся до +29-31 градусов. На остальной территории будет абсолютно безоблачная погода с неумолимой жарой. Местами столбики термометров поднимутся до +33-35 градусов.

В четверг, 13 июня, на помощь придет облачность. На западе Украины все так же временами дождливо. На остальной территории без осадков, но Солнце время от времени будет скрываться за тучами. И хотя температура воздуха будет на уровне предыдущего дня, облака несколько смягчат воздействие зноя, привнося фрагментарную тень.

Напомним, Ульяна Супрун предупредила, что в такую жару загорать – не самая лучшая затея. И что лучше спрятаться от солнечных лучей, а к своему рациону питания подходить очень бережно.


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Тег погода, температура, синоптики, Солнце, дожди, облачность, облака, солнцепек

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