Жара с "передышкой": синоптики уточнили прогноз на ближайшие дни
По данным метеорологов, в течение ближайших двух дней сохранится довольно жаркая погода, но все же будет некоторая "отдушина"
В течение среды, 12 июня, и четверга, 13 июня, по всей территории страны сохранится знойная погода. Синоптики предупреждают, что ближе к выходным солнцепек будет испепелять всю Украину, но в четверг будет переменная облачность, что несколько смягчит жару. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Знойный фронт с Юга завис на Украиной и продержится там еще несколько дней.
Так, в среду, 12 июня, лишь на западе Украины прогнозируют грозовые дожди. Но они не сильно повлияют на температурный режим. Столбики термометров в западных регионах страны поднимутся до +29-31 градусов. На остальной территории будет абсолютно безоблачная погода с неумолимой жарой. Местами столбики термометров поднимутся до +33-35 градусов.
В четверг, 13 июня, на помощь придет облачность. На западе Украины все так же временами дождливо. На остальной территории без осадков, но Солнце время от времени будет скрываться за тучами. И хотя температура воздуха будет на уровне предыдущего дня, облака несколько смягчат воздействие зноя, привнося фрагментарную тень.
Напомним, Ульяна Супрун предупредила, что в такую жару загорать – не самая лучшая затея. И что лучше спрятаться от солнечных лучей, а к своему рациону питания подходить очень бережно.
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