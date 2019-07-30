Жара спадет до +18: синоптик рассказала, где и когда ждать похолодания

В Украину понемногу идет похолодание. После жары в 30 и более градусов, температура воздуха спадет на несколько градусов. 31 июля будет довольно комфортные в районе 25 градусов, 1 августа станет еще свежее. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.
Июль в Украине завершается распространением холодного воздуха. По ее словам, в среду температура воздуха на севере и северо-востоке – Черниговская, Харьковская области, северные районы Киевской области будет всего 18-22 градуса.
"В большинстве областей в течение дня будет комфортно – 22-27 градусов. На юге Украины, на Закарпатье, в Днепре и районах, в Кропивницком и окрестностях, в Донецкой области еще удержится жаркая погода – 27-32 градуса. Однако уже 1 августа и здесь посвежеет на 3-6 градусов. Кратковременные дожди с локальными грозами в среду пройдут в западных областях, на востоке и местами на Днепропетровщине. В большинстве областей существенные осадки маловероятны", – написала Диденко.
Читайте также: В Украине объявлено штормовое предупреждение
В Киеве 31 июля ожидаются комфортные +24 и солнце, однако далее синоптик не прогнозирует жаркой погоды.
"1 августа температура воздуха прыгнет даже в холод – до 18-20 градусов, но потом погода выровняется, будет где-то в пределах 22-26 градусов", – добавила она.
Как сообщали новости "Сегодня", последний летний месяц в этом году хоть и будет теплее обычного на 1,5—2 градуса, температурных рекордов не ожидается, а осадков выпадет меньше нормы, таков вкратце прогноз погоды на последний месяц лета. Зато в День Независимости, 24 августа, синоптики обещают сухую и теплую, но при этом нежаркую погоду. Читайте подробней прогноз погоды на август от Гидрометцентра и народных синоптиков.
А тем временем 29 июля на Киев обрушился сильный ливень. В частности, подтопило проспект Победы возле станции метро "Политехнический институт". Причем торговцы из перехода возле метро положили на асфальт мешки с песком, чтобы сдержать потоки воды. Но и это было далеко не все.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк