Июль попрощается с украинцами комфортной погодой, а потом снова стоит ждать перепада температур

/ Фото: Сегодня

Жара спадет до +18: синоптик рассказала, где и когда ждать похолодания https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 2019-07-30T15:08:30+03:00 Украина Июль попрощается с украинцами комфортной погодой, а потом снова стоит ждать перепада температур

В Украину понемногу идет похолодание. После жары в 30 и более градусов, температура воздуха спадет на несколько градусов. 31 июля будет довольно комфортные в районе 25 градусов, 1 августа станет еще свежее. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

Июль в Украине завершается распространением холодного воздуха. По ее словам, в среду температура воздуха на севере и северо-востоке – Черниговская, Харьковская области, северные районы Киевской области будет всего 18-22 градуса.

"В большинстве областей в течение дня будет комфортно – 22-27 градусов. На юге Украины, на Закарпатье, в Днепре и районах, в Кропивницком и окрестностях, в Донецкой области еще удержится жаркая погода – 27-32 градуса. Однако уже 1 августа и здесь посвежеет на 3-6 градусов. Кратковременные дожди с локальными грозами в среду пройдут в западных областях, на востоке и местами на Днепропетровщине. В большинстве областей существенные осадки маловероятны", – написала Диденко.

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В Киеве 31 июля ожидаются комфортные +24 и солнце, однако далее синоптик не прогнозирует жаркой погоды.

"1 августа температура воздуха прыгнет даже в холод – до 18-20 градусов, но потом погода выровняется, будет где-то в пределах 22-26 градусов", – добавила она.

Как сообщали новости "Сегодня", последний летний месяц в этом году хоть и будет теплее обычного на 1,5—2 градуса, температурных рекордов не ожидается, а осадков выпадет меньше нормы, таков вкратце прогноз погоды на последний месяц лета. Зато в День Независимости, 24 августа, синоптики обещают сухую и теплую, но при этом нежаркую погоду. Читайте подробней прогноз погоды на август от Гидрометцентра и народных синоптиков.

А тем временем 29 июля на Киев обрушился сильный ливень. В частности, подтопило проспект Победы возле станции метро "Политехнический институт". Причем торговцы из перехода возле метро положили на асфальт мешки с песком, чтобы сдержать потоки воды. Но и это было далеко не все.

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