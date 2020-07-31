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Жара спадет, но будут грозы: синоптики рассказали о погоде на выходных

31 июля, 14:53

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В ближайшие пару дней украинцев ждет комфортная погода

Жара уходит из Украины, хоть и ненадолго. На выходных ожидается комфортная температура воздуха. 1 августа будет больше дождей, а в воскресенье погода наладится почти везде.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, завтра кратковременные грозовые дожди ожидаются периодически почти по всей Украине.

"Разве что в центре солнце все же будет бороться с осадками и часто побеждать, а в южной части будет солнечно сухо и теплее. Температура воздуха на юге ожидается завтра 25-29 градусов. На остальной территории Украины 22-26 градусов, на Закарпатье до +28", – написала Диденко.

А вот в Киеве август придет со свежестью и сыростью. В субботу ожидается дождь с грозой, максимальная температура воздуха 22-23 градуса. В воскресенье более вероятна сухая погода, однако будет свежо.

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"Потепление начнется во вторник, 4 августа", – добавил синоптик.

В тренде
Жара спадет, но будут грозы: синоптики рассказали о погоде на выходных

Согласно данным "Укргидрометцентра", в воскресенье дожди пройдут на востоке страны, в Запорожской и Днепропетровской областях.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях в некоторых регионах страны серьезно бушевала непогода. Так, например, в Хмельницкой области пронесся ураган. Шепетовка осталась без воды, а на районных электросетях произошла авария.

А тем временем синоптики рассказали о погоде на август. Последний месяц лета будет довольно капризным – сначала похолодание, потом адская жара и такие температурные качели до конца августа. А в "Укргидрометцентре" даже не исключают появление заморозков.

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Смотрите также видео, как в городе Острог Ровенской области затопило улицы, автомобилям пришлось передвигаться по городу вплавь:

Видео: Instagram/rivne_1283

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погода синоптики прогноз погоды наталка диденко

Источник: Сегодня

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