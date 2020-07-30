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Жара уходит из Украины: синоптик рассказала, в каких областях похолодает

30 июля, 11:47

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Последний день июля порадует комфортной погодой, но повезет не всем

Холодный атмосферный фронт в ближайшие дни изменит погоду в Украине. В пятницу в некоторых регионах температура будет едва превышать 20 градусов. Также станет больше дождей.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, завтра в западных и северных областях в течение дня ожидаются 21-25 градусов.

"На остальной территории Украины будет значительно теплее, но и там – на востоке, юге и в большинстве центральных областей – жара начнет оседать, 26-30 градусов. Дожди с грозами и даже местами ливни с шквалами пройдут в Прикарпатье, на востоке и в южной части. Остальные территории – в сухой погоде, разве вдоль северной границы возможны отдельные небольшие дожди", – написала Диденко.

В Киеве в пятницу существенные осадки вряд ли стоит ожидать. Жара окончательно отодвинется и в столицу зайдет свежий северный воздух, ожидается около 22 градусов.

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Как сообщали новости "Сегодня", 27 июля стихия снова натворила беды в западных областях. Ливень затопил Ужгород, авто "плыли" по улицам. Городская канализация не выдержала такого количества осадков. Сильно пострадал и автовокзал в Ужгороде.

А тем временем синоптики рассказали о погоде на август. Последний месяц лета будет довольно капризным – сначала похолодание, потом адская жара и такие температурные качели до конца августа. А в "Укргидрометцентре" даже не исключают появление заморозков.

Смотрите также видео, как недавно в курортном городе Яремче выпал град:

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погода прогноз погоды синоптик наталка диденко

Источник: Сегодня

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