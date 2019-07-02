Жара в Украине побила рекорд XIX века

Только в июне температура 11 раз превышала норму

Июнь в этом году стал самым жарким за 139 лет. Почти полмесяца в Украине было до +30 градусов Цельсия.

В общем на протяжении июня синоптики зафиксировали одиннадцать температурных рекордов. Самым жарким выдалась суббота 22 июня. В этот день столбики термометра остановились на отметке + 34. А наиболее прохладным оказался последний день июня, тогда было +13.

Температурные рекорды установлены и во многих странах Европы.

Жарой начался и следующий месяц лета, июль. Высокая температура, по прогнозам синоптиков, будет держаться весь месяц. В Одесской области сегодня прогнозируют до +38 градусов. Высокая температура продержится и на остальной территории Украины, в среднем будет +29. При этом на севере и западе Украины возможны кратковременные дожди с грозами.

Ранее "Сегодня" опубликовали подробный прогноз погоды на все лето. Специалисты Укргидрометцентра говорят, что среднемесячная температура в июле составит +20—24,5 градуса, и это на 1,1—2,5 градуса выше многолетних значений. А прохладу в Украине можно ожидать в августе. После 15 августа фактически наступит ранняя и длинная осень, утверждают метеорологи.

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