Жара в Украине снова вытесняет дожди: синоптики рассказали, где еще будет мокро

В некоторых областях сегодня прилично "покапает", а местами даже "ударит" град и сильный ветер

Фото: Сегодня

Пока украинцы только ждут дождливую и прохладную погоду, сегодня в Украине продолжит палить солнце – местами до +33, хотя на юге будет мокро. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в западных областях, наконец, прекратятся дожди, которые там шли минимум всю последнюю неделю. Везде будет сухо и довольно комфортные 25-27 градусов, и только на Закарпатье до +32.

В центре и на севере страны без осадков, но температура воздуха будет немного отличаться: в Житомирской, Черниговской и Сумской областях – 26-28 тепла, в остальных областях региона до +31.

Жарче всего будет на востоке и юге – 31-33 градуса. Вот только все южные области зальет дождь с грозой.

Также синоптики обещают на юге местами град и шквалы 15-20 м/с, а также в большинстве областей страны в ближайшие дни будет держаться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщали новости "Сегодня", летний зной, буквально испепеляющий большую часть Украины уже в течение двух недель, продержится недолго. Также по стране продолжат кочевать дожди. Синоптики рассказали, когда уйдет жара.

А тем временем врачи дали советы, как пережить жару. Для украинцев опасны и просто прямые солнечные лучи, ведь за окном больше 30 градусов. В такую погоду нужно поменьше находиться на улице — особенно в период с 11:00 до 16:00. Медики советуют чаще пить воду и отказаться от походов в солярий.

В Хмельницкой области два дня бушевала непогода. Шквальный ветер валил деревья, а из-за сильных дождей затопило дома. Смотрите подробней в видеосюжете, что натворила непогода:

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