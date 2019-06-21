Жара в Украине усилится: синоптики обещают сильный солнцепек

Местами в Украине ожидаются град, шквалы, дожди и объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

Фото: Сегодня

Пока украинцы ждут, когда спадет жара, несколько областей Украины сегодня накроют дожди с грозами. Также еще выше поднимется температура воздуха – до +35. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в западных областях везде будут дожди с грозами. Но в то же время синоптики обещают высокую температуру воздуха – до 30-33 градуса.

В центре и на севере страны также жарко – до +33, но местами будет мокро: дожди с Западной Украины "занесет" в Винницкую и Житомирскую области. В Киеве без осадков.

В то же время на востоке и юге страны будет настоящий солнцепек – жара поднимется до +35. А тем временем в Одесской области жаркую погоду попытается остудить дождь с грозой.

Также синоптики предупреждают, что 21 июня в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях – местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с. Кроме того, в большинстве областей из-за жары объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

А тем временем врачи дали советы, как пережить жару. Для украинцев опасны и просто прямые солнечные лучи, ведь за окном больше 30 градусов. В такую погоду нужно поменьше находиться на улице — особенно в период с 11:00 до 16:00. Медики советуют чаще пить воду и отказаться от походов в солярий.

Отметим, недавно в Одесской области так разбушевалась непогода, что были массовые потопы: дождевая вода переливала через дамбы и затапливала дома местных жителей. Смотрите подробней в видеосюжете:

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