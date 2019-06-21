Сделать стартовой
26,38
29,82
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Жара в Украине усилится: синоптики обещают сильный солнцепек

21 июня, 09:18

Местами в Украине ожидаются град, шквалы, дожди и объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

Фото: Сегодня

Пока украинцы ждут, когда спадет жара, несколько областей Украины сегодня накроют дожди с грозами. Также еще выше поднимется температура воздуха – до +35. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в западных областях везде будут дожди с грозами. Но в то же время синоптики обещают высокую температуру воздуха – до 30-33 градуса.

В центре и на севере страны также жарко – до +33, но местами будет мокро: дожди с Западной Украины "занесет" в Винницкую и Житомирскую области. В Киеве без осадков.

В то же время на востоке и юге страны будет настоящий солнцепек – жара поднимется до +35. А тем временем в Одесской области жаркую погоду попытается остудить дождь с грозой.

Также синоптики предупреждают, что 21 июня в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях – местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с. Кроме того, в большинстве областей из-за жары объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

А тем временем врачи дали советы, как пережить жару. Для украинцев опасны и просто прямые солнечные лучи, ведь за окном больше 30 градусов. В такую погоду нужно поменьше находиться на улице — особенно в период с 11:00 до 16:00. Медики советуют чаще пить воду и отказаться от походов в солярий.

Отметим, недавно в Одесской области так разбушевалась непогода, что были массовые потопы: дождевая вода переливала через дамбы и затапливала дома местных жителей. Смотрите подробней в видеосюжете:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег погода, дождь, синоптики, жара, гроза, погода в Украине

Вы сейчас просматриваете новость " Жара в Украине усилится: синоптики обещают сильный солнцепек". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Смертельная жара собирает жертвы в Индии: десятки погибших

15 июня, 13:21

В отдельных регионах температура достигала 50 градусов

Погодная аномалия в России: в июне выпал снег

14 июня, 19:59

Такой погоды не помнят даже старожилы Ямало-Ненецкого автономного округа

В Германию пришел ураган "Клаус": десятки пострадавших

13 июня, 18:01

В Берлине отдельные порывы ветра достигали скорости 110 километров в час

На север Италии обрушилась непогода, опубликованы фото и видео

13 июня, 15:09

Ситуацию усугубило таяние снегов в горах провинции Лекко

Супрун ответила Зеленскому на предложение уйти в отставку

Как питаться летом, чтобы потерять вес: пять вкусных идей

Как убрать мешки под глазами и отеки век

Она ли это? Софию Ротару не узнали на новом фото

Лилия Ребрик стала жертвой мошенников

Дарья Мельникова вызвала бурные обсуждения снимком своей фигуры

Обворожительные бегуньи во всей красе

Как похудеть: 9 продуктов, которые "съедают" жир

Дима Коляденко сделал предложение Ирине Билык

Жгучая красотка, которая "приклеет" мужчин к экрану

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Эти монеты СССР стоят миллионы: присмотритесь внимательно

Налоги на посылки из-за рубежа вырастут: что подготовили украинцам

Вчера, 07:38

Около 43% интернет-покупателей приобретают товар на зарубежных сайтах

"Нужен работник до 45 лет": работодателей в Украине ждут проблемы

19 июня, 07:51

Доказать факт дискриминации по возрасту очень сложно

Как Украина готовится к выборам в Верховную Раду: полиция проведет учения, а ЦИК заказала бюллетени

19 июня, 07:19

В Раду хотят уже 362 мажоритарщика, а изменить место голосования можно до 15 июля

Украинцы смогут не платить за коммуналку, если услуги предоставляются плохо: все о новом постановлении Кабмина

19 июня, 07:00

Жильцы получили механизм перерасчета за "коммуналку". Эксперты: без судов не обойдется

Ани Лорак обескуражила поклонников новостью

Водная диета: худей быстро и дешево

Как восстановить печень
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь