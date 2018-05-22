Жаркие грозы, а затем резкое похолодание: синоптики предупредили о сложной погоде

По данным украинского Гидрометцентра, уже в ближайшие два дня на всей территории страны ожидается смена погоды

Как сообщает украинский Гидрометцентр, в ближайшие сутки с запада придет теплый грозовой фронт, который принесет потепление и дожди. Теплые практически летние грозы прогнозируются практически на всей территории Украины на ближайшие два дня. Вслед за ними придет некоторое похолодание на 3-5 градусов.

Так, в среду 23 мая, в Украине значительно потеплеет. Во всех регионах страны воздух прогреется до +26-28 градусов. Но вместе с этим на западе и востоке страны прогнозируют грозовые дожди. "Полоса" северных, центральных и южных регионов Украины от Черниговской до одесской областей будет без осадков, но не на долго.

Уже в четверг, 24 мая, вместе с жарой всю территорию страны накроют грозовые дожди. Температура воздуха сохранится на уровне предыдущего дня. Теплее всего будет на юге и востоке страны, до +26-29, на западе немного прохладнее – до +25.

В пятницу, 25 мая, теплый воздух сместится в центр, на юг и юго-восток Украины, там потеплеет до +27-29. На остальную территорию страны постепенно придет прохлада. На западе, и северо-востоке страны температура воздуха снизится на несколько градусов и будет составлять +22-24 градуса. Все также по всей территории Украины прогнозируют грозы.

В субботу, 26 мая, придет похолодание на всю Украину. Температура воздуха опустится на 4-6 градусов. И там, где еще в пятницу было +27, в субботу прогнозируют лишь 21-22 тепла. Грозы останутся в западных регионах страны и в Одесской области.

В воскресенье, 27 мая, погода в Украине будет схожей с предыдущим днем. Будет не слишком жарко, но сухо и солнечно с переменной облачностью. Воздух прогреется до +20-23 градусов. На западе страны и в Закарпатье прогнозируют грозы.

Народный прогноз погоды

23 мая – день апостола Симона Зилота. Работать в этот день на земле нельзя было, поскольку земля должна отдыхать. 23 мая ходили по лесам и полянам, собирая разные травы, которым приписывали особенную целебную силу. Наши предки заметили, что холодный день на Симона предвещает хороший урожай зерновых культур.

24 мая отмечается день памяти святых равноапостольных Мефодия и его брата Кирилла, священномученика Мокия. День этот считается показателем погоды для всего лета. Если мокро, то и все лето будет мокрым, и наоборот. "Коль багряный восход, а днем дождь – лето мокрое и грозовое придет". Если поземный туман появлялся вечером и расходился до восхода Солнца, ждали ненастья.

25 мая почитается память святителя Епифания, архиепископа Кипрского. Епифаний известен как выдающийся церковный учитель и чудотворец. В старину приметили, если на Епифана утро в красном кафтане (красное небо во время восхода солнца), то и лето будет сухим, предвещавшим пожары.

26 мая отмечается день памяти мученицы Лукерьи- Комарницы. Хотя ассоциация с этими насекомыми у нас не совсем приятная, они предвещали летом ягодное изобилие. В старину говорили: "Много комаров – готовь по ягоды коробов, много мошек – готовь по грибы лукошек". Если в этот день ласточки летают низко, в скором следует ожидать дождя.

27 мая почитается память святого мученика Исидора. В прежние времена этого дня ожидали, как окончания всяких холодов: "На Сидора отойдут все сиверы (холода)". Но если день все же был холодным, то следовало ожидать такого же лета: "На Сидора сиверко (северный ветер), и все лето таково". В день Исидора прилетают стрижи и ласточки, приносят тепло, пишет сайт "Синоптик".