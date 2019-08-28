Жарко и сухо: синоптики уточнили прогноз погоды по Украине

Дождей в среду не ожидается, а по всей стране будет солнечно и ясно

Фото: Facebook, Наталья Диденко

В Украине в среду, 28 августа, ожидается сухая и солнечная погода, при этом будет довольно жарко. Согласно прогнозу Укргидрометцентра, температура воздуха в стране будет от +24 до +31 градуса.

На Западе ожидается +27...+30 градусов, на Закарпатье будет до +32 градусов.

В Центре обещают до +27...+30 градусов. На Юге ожидается +28...+31 градус, а на Приазовье прогнозируют +29...+31 градус.

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На Востоке будет немного свежее – до +24...+27 градусов, на северо-востоке также будет умеренно тепло – до +24...+27 градусов, в северных областях обещают до +25...+27 градусов.

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В Киеве и области в среду будет температура воздуха до +25...+28 градусов днем и до +12...+16 градусов ночью. Также дождей не прогнозируют.

При этом по всей стране будет малооблачно, ветер северо-восточный 5-10 м/с.

Напомним, что не так давно из-за сильного ветра в Днепропетровской области рухнуло дерево, которое привалило несколько машин.

Тем временем в Николаеве сильные порывы ветра привели к падению 35 деревьев.

Также стихия наделала немало беды и в столице.

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