Жару в Украине разбавят грозы: синоптики рассказали, где ждать дождей
В некоторых областях сегодня дышать станет легче, но даже мокрая погода не спасет от жары
Украину потихоньку продолжают остужать дожди. Сегодня мокрая погода накроет половину областей страны, но все равно будет жарко – до +32. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На западе дожди с грозами будут почти везде, за исключением Волынского и Ровенской областей. Температура воздуха ожидается 25-28 градусов.
Зальет почти весь центр Украины, синоптики обещают дожди с грозами. Сухо будет только в Житомирской и Киевской областях. Температура воздуха 27-30 градусов.
А вот в северных и восточных областях осадков нигде не будет, и палящее солнце принесет жару в 27-31 градус.
Но жарче всего будет на юге – там температура воздуха перевалит за 30 градусов, местами до +32.Дождь с грозой синоптики обещают в Одесской области.
Кроме того, в связи с высокой температурой воздуха и палящим солнцем в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Как сообщали новости "Сегодня", в течение ближайших дней дожди с грозами прогнозируют на большинстве территорий Украины, а вслед за ними – снижение температуры. Синоптики рассказали, когда спадет жара.
А тем временем врачи дали советы, как пережить жару. Для украинцев опасны и просто прямые солнечные лучи, ведь за окном больше 30 градусов. В такую погоду нужно поменьше находиться на улице — особенно в период с 11:00 до 16:00. Медики советуют чаще пить и отказаться от походов в солярий.
Отметим, недавно в Одесской области так разбушевалась непогода, что были массовые потопы: дождевая вода переливала через дамбы и затапливала дома местных жителей. Смотрите подробней в видеосюжете:
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