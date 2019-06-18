Жару в Украине разбавят грозы: синоптики рассказали, где ждать дождей

В некоторых областях сегодня дышать станет легче, но даже мокрая погода не спасет от жары

Фото: Сегодня

Украину потихоньку продолжают остужать дожди. Сегодня мокрая погода накроет половину областей страны, но все равно будет жарко – до +32. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе дожди с грозами будут почти везде, за исключением Волынского и Ровенской областей. Температура воздуха ожидается 25-28 градусов.

Зальет почти весь центр Украины, синоптики обещают дожди с грозами. Сухо будет только в Житомирской и Киевской областях. Температура воздуха 27-30 градусов.

А вот в северных и восточных областях осадков нигде не будет, и палящее солнце принесет жару в 27-31 градус.

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Но жарче всего будет на юге – там температура воздуха перевалит за 30 градусов, местами до +32.Дождь с грозой синоптики обещают в Одесской области.

Кроме того, в связи с высокой температурой воздуха и палящим солнцем в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщали новости "Сегодня", в течение ближайших дней дожди с грозами прогнозируют на большинстве территорий Украины, а вслед за ними – снижение температуры. Синоптики рассказали, когда спадет жара.

А тем временем врачи дали советы, как пережить жару. Для украинцев опасны и просто прямые солнечные лучи, ведь за окном больше 30 градусов. В такую погоду нужно поменьше находиться на улице — особенно в период с 11:00 до 16:00. Медики советуют чаще пить и отказаться от походов в солярий.

Отметим, недавно в Одесской области так разбушевалась непогода, что были массовые потопы: дождевая вода переливала через дамбы и затапливала дома местных жителей. Смотрите подробней в видеосюжете:

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