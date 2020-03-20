Когда закончится эпидемия коронавируса: ждем лета, вакцину или все переболеем

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Есть три варианта, как может закончиться эпидемия коронавируса: лето, вакцина или переболеем все. Ни один из них не ведет к тому, что эпидемия закончится хотя бы через месяц. Когда коронавирус COVID-19 может отступить, разбирался сайт "Сегодня".

Ждем пик заболеваемости

В Украине начался второй уровень распространения коронавируса.Вирус передается не от тех, кто приехал из-за границы, а уже внутри страны. Этот процесс намного сложнее контролировать. По состоянию на утро 20 марта, в Украине официально зафиксировано 26 случаев заражения COVID-19, 3 из них – летальные. Сколько на самом деле украинцев заболели, боятся предположить даже эпидемиологи.

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В Украине проводят крайне мало тестов по сравнению с другими странами. По руководству от Минздрава врачи могут провести тест, если только человек был за границей или контактировал с больным коронавирусом.

"На основании данных по другим странам есть математическая модель, которая говорит, что на каждую смерть припадает около 800 новых заболеваний в день. Соответственно, у нас уже идут процессы заражения. Их не видно из-за отставания тестирования, его алгоритм сложный. Но, безусловно, инфекционный процесс идет. Пока нельзя сказать, когда будет пик, после которого заболеваемость пойдет на спад и закончится эпидемия", – говорит Вадим Аристов, инфекционист, директор Revival Institute for Future.

Проявятся новые случаи не сразу. Инкубационный период нового коронавируса COVID-19 составляет 14 дней. Чем дальше, тем больше пациентов будут поступать в больницы. Поэтому и введен карантин. Так можно на дольше растянуть заболеваемость, чтобы не перегрузить больницы.

Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Украина может избежать пика заболеваемости. Это возможно, если правила карантина будут на 100% соблюдаться, уверена врач-инфекционист Инна Андрусович.

"Карантин предназначен для того, чтобы снизить число заболевших. На сегодня это единственная мера, которую наше государство может применить. Это сработает максимально эффективно, если все продержатся. Пик заболеваемости еще впереди, если не будут на 100% соблюдены правила карантина. Если карантин будут соблюдать в полной мере, я думаю, всплеска заболеваемости не должно быть. По крайне мере, все для этого делается", – резюмировала врач.

Хотя Минздрав уверяет, что Украина готова к коронавирусу COVID-19, реальная картина отличается от официальной, отмечает Александр Торгун, директор направления "Здравоохранение" Украинского института будущего:

"По официальным сообщениям, Украина готова к вирусу – все больницы трансформируются под инфекционные, мест хватает. А есть реальная картина "с полей" – пациенты не знают, куда идти, и медики говорят, что не знают, что делать. Меры разработаны на бумаге правильные, другое дело, как все работает на практике".

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Когда отменят карантин в Украине

Очень легкомысленно рассчитывать, что 3 апреля все станет, как было. Это под большим вопросом, считает Вадим Аристов.

"Правительство пытается усилить систему здравоохранения. По нашим расчетам, количество аппаратов искусственной вентиляции легких около 7% от потребности. Мы очень не готовы к пику обращений в реанимации, больницы. Поэтому нужно максимально растягивать поток обращений. Карантин вполне может быть продлен на несколько месяцев", – отмечает Аристов.

/ Фото: Думская

Украине нужно взять под контроль распространение коронавируса. Например, Южная Корея, Сингапур и Китай смогли сдержать коронавирус. Там сейчас ежедневно фиксируется все меньше заболеваний. Однако Китай смог взять ситуацию под контроль только спустя два с половиной месяца после вспышки и для этого понадобились жесткие меры карантина.

"Ученые прогнозируют, что эпидемия будет несколько лет и будет перебрасываться с одного континента на другой. Поэтому прогнозы будут зависеть от того, как мы будем оперативно вести себя, проводить обсервацию, карантин. Но пик заболеваемости точно не попадет в промежуток карантина – до третьего апрелю", – говорит Александр Торгун.

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А вот Павел Ковтонюк, замминистра здравоохранения в 2016-2019 гг, считает, что Украине придется выходить из карантина 3 апреля, как запланировано. Даже если вирус продолжит циркулировать по Украине. Деньги закончатся у всех – в бюджете и у людей.

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На лето не надеемся. Ждем вакцину или пока переболеем все

Летом эпидемия не прекратится. Все больше прогнозов, что эпидемия Covid-19 будет длительной. Об этом уже заявила Всемирная организация здравоохранения.

"Пока точных данных, что вирус не сможет циркулировать летом, нет. К тому же, пока в одном поясе лето, в другом – зима, вирус может циркулировать по планете", – говорит Торгун.

Остается несколько вариантов. Один из них – вакцина. Ее уже готовятся тестировать ученые в Италии, США, Китае и Южной Кореи. Но тестирование – это только первая фаза. Пока она станет доступной, пройдет минимум год. Процесс разработки и сертификация вакцины – сложный научный и бюрократический процесс. А чтобы сформировался коллективный иммунитет, нужно, чтобы привились 90% населения.

"Нужно, чтобы на пути возбудителя болезни хватало людей, у которых уже есть иммунитет, и на которых вирус не влияет", – отмечает Вадим Аристов.

/ Фото: Думская

Другой вариант – когда коллективный иммунитет появится после того, как все переболеют. Это тоже небыстрый процесс и опасный для жизни людей, если его не контролировать. Пока единственный вариант – это взять коронавирус под контроль во всех странах. Тогда пандемия может упасть до эпидемии, а со временем получить статус вспышек инфекций.

"По поводу данных, что должно переболеть 50-90% населения – в Китае и Южной Корее заболело меньше, но там контролируемая ситуация. То есть, нужно ограничить социальные контакты, проводить карантинные меры по изоляции больных и раннюю диагностику. Это три эффективные вещи, которые позволяют контролировать вирус", – говорит Торгун.

Напомним, Кабинет министров Украины на своем заседании 11 марта принял несколько решений, которые должны не допустить распространения в Украине коронавирусной болезни COVID-19. Среди этих решений — общенациональный карантин, который продлится минимум три недели — с 12 марта до 3 апреля. Полиция уже ловит нарушителей карантина. А украинские города усилили ограничения, чтобы не допустить распространения коронавируса:

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