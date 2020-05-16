Ждите дождей: синоптик предупредила об изменениях погоды 17 мая

Прохладнее всего будет в Винницкой и Одесской областях

В воскресенье, 17 мая, Украину накроют дожди. Синоптик Наталья Диденко в Facebook рассказала, что завтра очередной атмосферный фронт пролетит по нашей территории.

"Сначала дожди будут лить на Западе, Севере, в центральных областях (кроме Днепра и районов), а также в Одесской области. В течение дня дожди будут перемещаться через центральные области и поздно вечером достигнут Харьковской области, Днепра с районами, а уже в ночь на вторник накроют Восток Украины. По всему Югу осадки также пройдут только к вечеру, однако Крым и южные районы континентального Юга избегут влажной воздушной массы", – написала Диденко.

Ветер ожидается умеренный, а вот 18 мая усилится. Температура воздуха будет 14-18 градусов, в южных областях – 18-22 градуса. Самая прохладная погода будет в Винницкой и Одесской области – 10-14 градусов.

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Напомним, в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского март назвали одним из самых жарких в истории Украины.

12 мая в Украине бушевал штормовой ветер, который валил деревья, ряд сел оставил без электричества. Деревья падали и на автомобили. Появились фото и видео последствий урагана в Черниговской области.

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