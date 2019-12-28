Ждите заморозков: прогноз погоды в Украине на 29 декабря

/ Фото: Pixabay

В Украине в воскресенье, 29 декабря, начнет холодать. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее прогнозу, на западе температура воздуха 29 декабря составит 1-6 градусов мороза. На севере также будут небольшие заморозки, около 0, -3 градусов. На остальной территории будет теплее – 2-6 градусов тепла.

Снег выпадет в западных, северных областях и в Винницкой области. В отдельных районах Кропивницкого и Одесской области дождь будет смешиваться с мокрым снегом. Восточная часть, большинство центра и юга останутся в воскресенье без осадков.

Реклама

"В Киеве завтра, 29 декабря, мокрый снег, днем ​​постепенное прекращение осадков. Температура воздуха ночью и днем ​​от 1 градуса тепла до 3 градусов мороза. На дорогах появится гололедица", – пишет синоптик.

В понедельник, 30 декабря, в Украине будет сухо. 31 декабря днем ​​потеплеет, на севере, западе и в центре вероятный снег, иногда с переходом в дождь.

Новогодняя ночь может быть с небольшим мокрым снегом, температура будет около ноля градусов.

Напомним, мы сообщали, что на западе Украины резко ухудшится погода . Ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Отметим, что погодная аномалия в Украине взбудоражила ученых – в разгар зимы в стране проснулись комары с осами и зацвели подснежники.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама