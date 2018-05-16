Железно-необычное открытие магазина "Цитрус" в Кривом Роге

Тысячи жителей Кривого Рога были гостями праздничного открытия первого магазина "Цитрус" в городе. Теперь крупнейшая национальная сеть магазинов гаджетов и аксессуаров представлена 51 концептуальным магазином в 11 областных центрах Украины.

Открытие с девизом "Накуй скидки!" было железно-необычным – торжественную цепь, вместо красной ленты, перерезали ножовкой; кузнецы выковали металлическую "Ц"; а конкурсы для гостей требовали настоящей закалки.

Празднование будет продолжаться до 17 мая включительно и только в ТЦ "Виктория Плаза", на ул. Лермонтова, 37. Всех гостей ждут скидки до 50% на смартфоны, электротранспорт, акустику и другие трендовые гаджеты. Приходи и куй скидки, пока горячо!

"Услышала про открытие по радио и не могла пропустить такую возможность. Во-первых, купила смартфон со скидкой, во-вторых: выиграла фитнес-браслет. "Цитрус" все-таки умеет удивлять – интерьер магазина, сервис, выбор гаджетов и конечно же необычное открытие, – делится впечатлениями покупатель Татьяна Мезенцева. – Спасибо за яркое настроение!".

В новом магазине представлены инновационные технологии и сервис мирового уровня, ведь "Цитрус" – это идеальное место для свидания с будущим! Например, в специально созданной VR Zone каждый может погрузиться в виртуальную реальность и самостоятельно протестировать самые популярные VR-решения от Oculus, Samsung и Sony PlayStation. Технические эксперты "Цитруса" научат всех желающих рисовать 3D-ручкой и пользоваться 3D-принтером. Любителям радиоуправляемых моделей предлагают самостоятельно поуправлять роботами и дронами. О так называемом "умном доме" многие также слышали только в кино. В "Цитрусе" товары этой категории можно не только увидеть воочию, а и проверить в работе. В помощь родителям оборудована отдельная детская зона, где дети проведут время за играми на планшетах. В категории устройств для фитнеса и здоровья представлены новейшие и самые эффективные beauty-гаджеты для ухода за телом и лицом, гаджеты-массажеры для тела, ног, лица и даже глаз. Наконец, в магазине можно бесплатно прокатиться на электробайках, электросамокатах, дрифт-картах, гироскутерах и гиробордах.

Директор криворожского "Цитруса" Максим Герман отметил: "Цитрус – это место, где клиент может стать частью яркого мира новых технологий! Наша компания не просто продает технику, она также несет образовательную миссию. Первый "Цитрус" в Кривом Роге имеет перспективу стать настоящим образовательно-технологичным хабом. Всех наших посетителей мы готовы знакомить с самыми крутыми мировыми решениями".

О компании "Цитрус"

"Цитрус" — национальная сеть магазинов гаджетов, инновационных технологий и образовательных проектов: Цитрус Академия и ЦеХАБ. Представлена в Украине 51 концептуальным магазином и интернет-магазином CITRUS.UA. Основана в 2000 году.

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