Желтый уровень угрозы и снегопады: какой будет погода в Украине в первый день весны

Во всех регионах ожидаются сложные погодные условия

В результате влияния активных циклонов 1 марта в Украине ожидаются сложные погодные условия. Об этом сообщает ГСЧС.

В частности, в результате перемещения активного циклона в большинстве областей пройдет сильный снег, метели, ожидаются снежные заносы, ночью в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях – очень сильные снегопады; в Приазовье местами налипание мокрого снега, гололед; ночью и утром порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами 25-27 м/с; на дорогах страны гололедица.

"Такие погодные условия могут привести к нарушению и прекращения движения транспорта на отдельных участках дорог, что представляет второй (желтый) уровень угрозы: осложнение работы электрических сетей, коммунального хозяйства, строительной отрасли в большинстве областей страны (кроме западных)", – рассказали спасатели.

1 марта высота волн в Черном море достигнет 30-40 дм, в Азовском море 15-20 дм.

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