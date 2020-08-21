Жена Зеленского рассказала, как переболела COVID-19 с сыном: Вдвоем было веселее

Семилетний сын президента Владимира Зеленского Кирилл – как и жена главы государства Елена – тоже перенес заражение коронавирусом. Об этом супруга украинского лидера пишет на своей странице в Facebook.

Реклама

"Известие о болезни стало для меня полной неожиданностью. Не было никаких симптомов. Просто очередной тест оказался положительным. Президенту и ближайшему кругу людей, с которыми он находится в постоянном контакте, делают этот тест каждую неделю. Сейчас мне и моему сыну это уже не нужно, потому что мы переболели и обладаем антителами к вирусу. Пока они в достаточном количестве, по мнению врачей, снова заболеть невозможно. Но даже это не аксиома. Потому что вирус вообще нетипичный и пока неизвестно, как он будет проявлять себя в дальнейшем", – заметила он.

По ее словам, когда она была "на пике" болезни (ужасно болела голова, добавлялся сильный бесконечный кашель), стало известно, что семилетний Кирилл также имеет положительный результат теста.

"Не могу сказать, что для меня это стало неожиданностью. Конечно, я понимала, что кто-то из семьи тоже может заразиться. К счастью, сын легко перенес болезнь, было только незначительное повышение температуры. С тех пор мы были в больнице вместе, вдвоем нам было веселее", – пишет первая леди.

Она посетовала, что особенность этого вируса в том, что сначала человек может не испытывать никаких симптомов, а уже через два-три дня – пневмония.

Реклама

"Со мной было именно так. Два дня я наслаждалась просмотром фильмов и чтением книг в пустой квартире на самоизоляции, а потом – высокая температура (где-то 39,6), компьютерная томография, которая и показала двустороннее воспаление легких. В тот же день я уже была в больнице. Начались бесконечные капельницы, таблетки, испуганные глаза людей вокруг. В общем мое лечение продолжалось две недели. А еще неделю я оставалась в больнице с сыном, который все еще был "положительным", – добавила жена Зеленского.

Напомним, о диагнозе первой леди стало известно 12 июня. Изначально болезнь протекала бессимптомно, но позже Зеленскую госпитализировали с двусторонней полисегментарной пневмонией средней степени.

Позже первая леди рассказала, как себя чувствует после выздоровления.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама