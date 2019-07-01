"Женщина-маньяк просто мстила всем мужчинам": как эксперты ловят серийных убийц в Украине

Оноприенко как некрофил-насильник и странный запах убийцы

Ирхин: «Чтобы разговорить маньяка, надо его заинтересовать, поговорить о политике или экологии». Фото: А. Корчинский. Фото: Сегодня

Мы продолжаем публикации о работе главного судебно-экспертного учреждения Украины — ­КНИИСЭ Минюста (начало читайте в материале: "Письма жертв "оборотней" сочинял один член банды": как в Украине проводят судебные экспертизы). Беседуем с начальником психологического отдела института Юрием Ирхиным, с которым побывали в очень интересном музее института. Сегодня речь пойдет о роли судебных психологов в поимке самых жутких маньяков в стране, а также педофилов.

— Маньяками я стал заниматься в конце 90-х, когда служил в МВД, — вспоминает Юрий Борисович, — после того, как всплыла информация о самом кровавом душегубе Украины, Анатолии Оноприенко (он уже был пойман, доказали 52 убийства), что, дескать, убийца не только лишал десятки жертв жизни, но некоторых еще и насиловал. Поначалу его просто считали серийным убийцей, а некропатосексуальный вектор ему не приписывался. Мы с коллегами сначала посмотрели материалы, потом выехали на место событий, пообщались с теми, кто мог что-то знать. И местный паталогоанатом нам в итоге признался, что, да, две жертвы, мужчина и женщина были сразу после смерти изнасилованы Оноприенко. Однако родня жертв попросила медика это скрыть, и он эту просьбу выполнил, дескать, зачем позорить мертвых.

Заинтересовать маньяка

Судя по всему Оноприенко просто пробовал обзавестись новым опытом, однако ему, скорее всего, не понравилось, в отличие от других маньяков, вроде Сергея Ткача или Юрия Кузьменко, насиловать мертвых. Сам он от разговоров на эту тему уходил, видно, как-то стыдился того, что сделал. Убийств он не стеснялся, откровенно все рассказывал, а вот про изнасилование молчал...

Вообще, говорить с ним было сложно, ибо он, конечно, был шизофреником, хотя и вменяемым на момент совершения преступлений, что установили экспертиза и суд. Мне и позже приходилось общаться с Оноприенко, например, когда ловили "харцизского" маньяка и опрашивали всех уже пойманных душегубов, каким они себе его представляют (а может, и знают). Обращался я к Оноприенко всегда уважительно, по имени-отчеству, ему это нравилось, и он шел на контакт.

Вообще, есть такой психологический прием: не начинать разговор с преступником с того, что он содеял, это отталкивает.

Надо его чем-то заинтересовать, выказать внимание, спросить его мнение о чем-то, например, о политике или экологии... Ему надо дать понять, что в данном случае он — эксперт и я приехал к нему за помощью (как в том же случае с "харцизским" маньяком). Это срабатывает, по нескольким позициям. Во-первых, тому же Оноприенко сидеть было скучно, а тут вроде можно отвлечься, во-вторых, подспудно ему приятно, что ловят не только его, и другие попадутся, чему можно поспособствовать.

Впрочем, ни один маньяк из числа тех, с кем мы беседовали на предмет выявления личности "харцизского" убийцы, реально нам почти не помог. Хотя упоминание в письме Оноприенко об электричках (см. фото. — Авт.) совпало с действительностью. Маньяк действительно часто ездил в электричках, как и предположил Оноприенко, даже до России добирался таким образом, там несколько лет работал, потому и был перерыв в его действиях в Украине. А вот общение с выжившими жертвами нам очень помогло, и мы в итоге составили психологический портрет маньяка, совпавшего с настоящим убийцей на 99% (это выяснилось позже). При этом внешности насильника жертвы толком не видели. Первая выжившая, Валентина Г., провела с маньяком почти всю ночь под дождем, уговаривая не убивать, как сама потом выразилась, "заговаривая зубы". А на вторую выжившую, Алину (имя изменено), он напал, будучи в капюшоне, тоже в темноте. Правда, она сумела обрисовать складки вокруг рта, изобразила потом на фотороботе. И все.

Записка. Оноприенко предлагает, как искать "харцизского" убийцу. Фото: из архива Ю. Ирхина

Запах убийцы

А вот о специфическом запахе от маньяка говорили обе. Аля сказала: затхлый запах, как в старой хате. Мы долго проверяли, откуда мог быть запах, эти подробности, кстати, рассказываю впервые. Мы возили Алину три недели по старым хатам-мазанкам, притонам наркоманов и бомжей, проводили уникальные мероприятия по освобождению "свежих" камер в СИЗО (то есть таких, где только были "сидельцы"), а это очень непросто сделать, тут и бюрократия, и необходимость срочно куда-то переместить зеков... Были в паровозной топке (вдруг кочегар?), на шахте, внизу и даже в раздевалке... Но ни один запах не показался потерпевшей знакомым.

После того, как стало ясно, кто маньяк, разгадка запаха оказалась простой: его мама работала в секонд-хенде! Знаете, там такой специфический запах дезинфекции старых вещей… Я потом себя долго корил, что не опознал "аромат", ведь я в то время активно занимался спортом, бегал по 10—15 км с утяжелениями, как лошадь... И покупал беговую одежду в секонде, потому что не жалко было через месяц выкинуть и купить другую. Так что мог бы догадаться, ан нет...

Вообще, как потом выяснилось, проколов у следствия было немало. Например, первой жертвой маньяка стала его же первая любовь Юля, которая будущего маньяка отвергла. И он отомстил, убил, изнасиловал, еще и поиздевался, вогнав ей туфлю на высоком каблуке в растерзанное тело. Если бы тогда тщательно отработали круг общения Юли, он бы сразу попался, не было бы новых жертв. К одной из них он даже приходил на похороны, и его, как и всех, кто там был, снимала видеокамера (сыщики тогда правильно решили на всякий случай всех заснять). Но, как назло, в тот момент, оказалось, в камере менялась пленка, он не зафиксировался. Как и в другом случае, когда мы проводили воспроизведение убийства Юли, к нам близко подходил мужчина, интересовался происходящим, и тоже не получился на видеопленке! Кассета заела... Рок какой-то! А подходил именно маньяк, я в этом глубоко убежден, да и мои коллеги тоже. И даже мне заглянул в глаза, пожелал удачи...

Беседа. Валентина Г. рассказывает экспертам о встрече с маньяком. Фото: из архива Ю. Ирхина

Санта-Барбара

Маньяк в итоге попался на тесте ДНК. У него 28 августа 2013 года отобрали образец слюны из уголка рта (тогда это делали в массовом порядке, чтобы активизировать поиски маньяка), убийца понял, что это конец и 7 сентября повесился. А весной 2014 года, когда мы сузили круг подозреваемых сначала из 16 тысяч до сотни, а потом (по признакам нашего психологического портрета) и до 20 человек, куда попал и маньяк, его анализ "выстрелил". Мы поняли, что это был некий К.

Однако надо было убедиться, что милиция при отборе анализа ничего не перепутала, что повесился именно убийца. К тому времени ведь его уже похоронили. Было два варианта: либо эксгумация тела, либо взять пробу ДНК у близких родственников, что проще. Его мама наотрез отказалась сотрудничать со следствием. Оставался вариант с дочкой. Так и сделали. Оказалась, правда, совсем непростая история, прямо Санта-Барбара...

Взяли мы пробу у дочки, направили в Донецк, где еще работала мощная ДНК-лаборатория, 16-факторная, ее, к сожалению, потом не успели вывезти, так и осталась у боевиков... Результат нам выдали за ночь, причем ошеломительный: совпадения нет! Выходит, что этот К. не был маньяком? Решили, на всякий случай, пойти до конца и эксгумировать тело. Поставили ящик водки местным бомжам, они раскопали могилу, взяли пробу стволовой клетки из позвоночника. На вертолет — и в лабораторию. Есть совпадение! То есть повесившийся К. все же был тем маньяком, следы которого остались на многочисленных местах преступлений. А как же с дочкой? Когда мы сообщили об этом жене К., она поначалу изумилась, мол, не от него, а от кого же? Потом повеселела, а дочь и вовсе обрадовалась: она — не отпрыск гнусного убийцы и насильника, ее папа совсем другой человек... Тем более что на самом деле последние 15 лет К. с женой не жил, хотя брак не был расторгнут. Бывал у мамы, откуда и появился запах.

Музей. Здесь собраны экспонаты за вековую историю КНИИСЭ. Фото: А. Корчинский Фото: Сегодня

Монстры, но разные

"Харцызский" убийца К. — это классический патосексуальный маньяк-некрофил, у которого выработалась зависимость, он получал удовольствие от манипуляций с умирающим либо мертвым телом жертвы. А вот как мужчина он был никакой, слабый, ни с одной из жертв у него не было нормального сексуального контакта. Удовлетворялся только таким страшным способом... Но следы ДНК оставлял почти всегда, насколько помню, были отобраны 8 эпизодов с такими следами, так что ошибки тут быть не может: убивал именно К. Есть еще 7 эпизодов, где следы не удалось найти (за давностью событий или по другим причинам), однако способ действий указывает на К. А вообще мы подозревали, что таких случаев могло быть гораздо больше, просто не все тела без вести пропавших женщин нашли. Это же Донбасс, там на каждом шагу "копанки", откуда кустарным способом добывали уголь и продавали на базаре ведрами. В таких штольнях можно было многое спрятать, все не проверишь, особенно теперь...

Оноприенко же, если не брать тот единственный эпизод с изнасилованием, который был, скорее всего, не понравившейся пробой, это маньяк-убийца. Вообще, маньяк (от слова мания) — человек, зависимый от этой пагубной страсти, он от нее получает удовольствие. Вот для Оноприенко таким удовольствием было просто убивать. Тем маньяк отличается, скажем, от киллера, для которого убийство — работа, за которую платят деньги.

Если маньяк судом признается душевнобольным, его помещают в единственное в своем роде специальное медицинское учреждение в Украине — психиатрическую больницу закрытого типа в Днепропетровске. Там убийца и отбывает наказание, и принудительно лечится. На мой взгляд, мрачное заведение, психически здоровым оттуда выйти нереально. Потому немногие, даже из тех, кому светит пожизненное заключение, не хотят туда попадать...

Леди-маньяк и педофилы

В ход­­е "турне" по се­­рий­­ным убийцам для облегчения по­­ис­­ка "харцизского" насильника я по­­зна­­комился с един­­ствен­­ной в Ук­­ра­­ине женщиной-маньяком К-ной. Она "прославилась" тем, что отрезала своим жертвам гениталии. Женщина выработала такой подход: знакомилась с мужчиной, обычно ниже среднего уровня достатка (такой и сама была), но и не нищим, развивала отношения, с полгода жила за его счет, когда надоедал — убивала. Обычно била ножом спящего и пьяного, крови не боялась. Гениталии отрезала, останки просто развозила по разным свалкам. Их находили, но на нее долго никто подумать не мог. Мы с ней беседовали, я понял, что движущим мотивом был такой подход: "Все мужики — сволочи и козлы, я вам отомщу, но сначала попользуюсь тем, что можете дать". Но такой подход выработался не сразу, по ее словам, сначала она искренне влюблялась, но ее многократно обманывали, кидали... Вот она и превратилась в такого монстра. Однако с точки зрения психики, я считаю, у нее все нормально. Просто жизнь сильно обидела, она стала мстить...

Такое же "турне" через год мы совершили по отбывающим наказание педофилам, по той же причине, что и с маньяком. Искали, как подступиться к поискам педофила, орудовавшего в Горловке. Составляли возможный психологический портрет преступника. В Горловке пропала девочка, по-моему, 7—8 лет, видели, что взрослый дядя в оранжевом комбинезоне, как у строителей, вел ее за руку... А потом тело нашли на свалке, причем там преступник просто выбросил останки, до того где-то хранил в другом месте. Через день — еще один страшный эпизод неподалеку. Девочка-подросток вышла из маршрутки совсем близко от своего дома. По телефону из автобуса сказала маме, мол, я уже выхожу, сейчас буду дома. Мама ждала-ждала, дочери нет. Кинулись искать, но было уже темно. Нашли тело наутро, в кустах рядом с дорогой прямо возле остановки маршрутки... Маньяк-педофил насиловал малышек и душил. Был еще и третий подобный эпизод, после чего мы и начали искать пути, как поймать убийцу-педофила. Мы опросили 82 педофила, отбывающих наказание, начали составлять психологический портрет насильника, но произошли события 2014 года, Революция достоинства, война и на этом наш труд прекратился. Где-то лежат наши материалы...

"Убийцу и насильника все звали просто Вова..."

Вот что рассказала "Сегодня" выжившая после нападения "харцизского маньяка" Алина:

— Мне позвонили из милиции и сообщили, что маньяка нашли, но, увы, он повесился. И попросили прибыть в Харцизск на его опознание. За мной заехали и отвезли в этот город, однако самого тела не показали. Привезли в милицию Харцизска и показали несколько фотографий подозреваемого, сделанных при его жизни. Хотели еще привезти меня домой к самоубийце, чтобы я принюхалась, может, опознаю присущий ему запах... Однако со мной в Харцизск ездил мой старший брат, так он категорически воспротивился этому: мол, раз экспертиза ДНК показала, что подозреваемый К. и маньяк-убийца — одно лицо, то к чему эти лишние волнения и душевные травмы. Рассказали мне о самоубийце очень мало, лишь то, что все звали его Вова, работал на простых работах...

Чем занимаются (часть 2)

Судебные психологи определяют, подсуден ли человек, и судят о склонности личности к самоубийству.

Экспертно-психологические исследования по установлению степени подсудности личности. Экспертно-психологические исследования по установлению степени способности личности осознавать и контролировать собственные действия при составлении договорных отношений или соглашений. Экспертно-психологические исследования в делах о признании соглашения недействительным. Экспертно-психологические исследования по выявлению признаков последствий применения психологического влияния на личность с целью изменения ее поведения. Экспертно-психологические исследования обстоятельств преступления. Судебная психологическая экспертиза по определению в информационной продукции признаков насилия и жестокости, а также виктимологических признаков в поведении жертвы. Определение признаков отнесения печатной, аудиовизуальной, электронной и другой продукции, а также переданных и полученных по коммуникационным линиям сообщений и материалов к продукции, которая пропагандирует культ насилия и жестокости. Установление ориентировочного размера нанесенного морального ущерба. Экспертно-психологические исследования по установлению возраста. Посмертные экспертно-психологические исследования психического состояния личности с целью: — установления степени способности личности осознавать и контролировать собственные действия в период жизни, предшествовавший смерти; — установления суицидальной предиспозиции (готовности) при совершении акта самоубийства. Экспертное сопровождение ст. 166 УК Украины (злостное невыполнение родителями, опекунами или попечителями установленных законом обязательств по уходу за ребенком или за личностью, относительно которой установлены опека или попечительство, которое повлекло за собой тяжелые последствия в виде педагогической запущенности). Установление психологического возраста и психологического развития ребенка. Установление истинных мотивов совершения детьми правонарушений. Экспертное сопровождение уголовных производств относительно половой неприкосновенности детей. Превентивная (упреждающая) психологическая диагностика причин возникновения и развития девиантного (отклоняющегося от нормы, но обычно не влекущего уголовного наказания) или делинквентного (вид девиантного, часто влекущего уголовное наказание) поведения у детей и подростков. Превентивная (упреждающая) психологическая диагностика разных видов зависимостей у детей и подростков. Превентивная (упреждающая) психологическая диагностика признаков социопатии у детей и подростков. Экспертные исследования в рамках судебных производств, которые касаются разделения детей между родителями при разводе.

Источник данных: КНИИСЭ

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались в том, откуда берутся маньяки и как их ловят. По словам экспертов предупредить убийства не сможет ни одна полиция мира.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Женщина-маньяк просто мстила всем мужчинам": как эксперты ловят серийных убийц в Украине". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"