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"Женщина – не кухонный комбайн": в регионах Украины прошли марши за гендерное равенство

Сегодня, 16:49

Мужчины тоже вышли на улицы, чтобы поддержать борьбу за равные права

"Женщина – не кухонный комбайн": в регионах Украины прошли марши за гендерное равенство Украина Мужчины тоже вышли на улицы, чтобы поддержать борьбу за равные права

В регионах Украины, как и в Киеве, прошли марши за права женщин. Так, в Запорожье устроили акцию под девизом "Женщина – не кухонный комбайн". А в Харькове на собственный митинг вышли и противники гендерного равенства. "Сегодня" выяснили, были ли там стычки.

В Харькове Марш женской солидарности прошел уже в четвертый раз. Около двух сотен участниц и участников прошли по центру города. Их основной посыл: место женщины – везде. Слоганы: "Кухня и мода – это не свобода!", "Вільна жінка — вільна країна".

"Мы вышли для того, чтобы не просто дарить цветы. Сегодня день для того, чтобы женщины могли сплотиться, прийти и высказаться о своих проблемах. Рассказать, что не устраивает в нашем нынешнем обществе", – рассказывает участник марша Павел Шваб.

"Женщина может быть одновременно и красивой, и умной, и независимой. Это то, что нельзя разделять. Мы можем соединять все в себе", – добавляет участница марша Тамара Горбачевская.

На полдороги к главе колонны подошли около двух десятков противников феминизма и гендерного равенства. Они призывали к так называемым "традиционным ценностям", называя феминизм "болезнью". Впрочем, в Харькове, в отличие от столицы, обошлось без физических столкновений. Марш охраняли полицейские и спецназовцы.

В Львове одновременно состоялось два митинга: с правой стороны площади Рынок расположились с плакатами борцы за права женщин, слева – девушки-"антифеминистки". Между ними пришлось стоять полиции.

"Я хочу прав и свободы. А тем временем 8 Марта превратилось просто в какой-то карнавал с цветами и плюшевыми мишками. Чтобы достичь высшей ступеньки в карьере, женщинам нужно сделать намного больше, чем мужчинам. Наши ошибки воспринимаются гораздо серьезнее, чем ошибки мужчин", – рассказывает Анна, участница акции "Права женщин – права человека!".

Ей противостоит оппонентка.

"Эти призывы "женщина, равноправие, гендер" – для этого всего нет места в наше время. Наши права никто не ущемляет, мы хотим показать, что есть девушки с альтенативным мнением", – считает студентка Анастасия.

В Запорожье 8 Марта отметили флешмобом с лозунгом "Женщина – не кухонный кобмайн". Около тридцати участников выстроились на центральном проспекте города со сковородками, кастрюлями и вениками. Участницы и участники акции пытаются сломать стереотип о том, что женщина обязана быть "хозяюшкой".

Кроме того, они напомнили запорожцам, что сегодня – день борьбы женщин за свои права. К слову, во флешмобе приняли участие и мужчины, которые поддерживают стремление женщин к уважению и равноправию.

Напомним, в Киеве на Михайловской площади состоялся марш за права женщин. Сотни людей пришли напомнить о том, что 8 марта – это день борьбы за права женщин. Также здесь собрались противники акции – представители организаций правого толка. Произошли стычки, есть задержанные.

В целом Всемирный банк высоко оценил усилия Украины в борьбе с гендерным неравенством — наша страна набрала 78,75 балла из 100 возможных в свежем исследовании "Женщина, бизнес и закон 2019". В нем авторы исследования оценили, как права женщин защищаются на законодательном уровне в 187 странах мира.

"Сегодня" узнали, как в Украине продвигается борьба за равенство полов

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Тег Харьков, Львов, Запорожье, женщины, акции, марш, 8 Марта, гендерное равенство, феминизм, равноправие, права женщин, марш за права женщин

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