Женщины в законе: как в Украине продвигается борьба за равенство полов

Женщины в Украине демпингуют в зарплатах, зато защищены от побоев дома

Фото: AFP

Женщины в законе: как в Украине продвигается борьба за равенство полов Ирина Крикуненко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/11c/180/5c811c180d950.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/11c/180/5c811c180d950.jpg 2019-03-08T07:00:00+02:00 Украина Женщины в Украине демпингуют в зарплатах, зато защищены от побоев дома

Всемирный банк высоко оценил усилия Украины в борьбе с гендерным неравенством — наша страна набрала 78,75 балла из 100 возможных в свежем исследовании "Женщина, бизнес и закон 2019". В нем авторы исследования оценили, как права женщин защищаются на законодательном уровне в 187 странах мира. "Сегодня" узнали, как сильно мы оторвались от аутсайдеров списка и какие факторы на это повлияли.

Чтобы определить, как обстоит ситуация с равенством полов в стране, эксперты оценили каждую из них по восьми ключевым критериям: оплата труда, трудоустройство, ведение собственного бизнеса, управление активами, пенсионное обеспечение, свобода передвижения, пребывание в браке и наличие детей. Максимальные 100 баллов набрали шесть стран — Бельгия, Дания, Франция, Латвия, Люксембург и Швеция. Меньше всего (25,63) получила исламско-консервативная Саудовская Аравия.

Соседями Украины стали Беларусь, Азербайджан и Замбия. Дополнительные очки Украина получила за закон "О предотвращении и противодействии домашнему насилию", который вступил в силу в январе этого года. Также отмечены стремления Украины уравнивнить возраст, в котором мужчины и женщины могут выходить на пенсию. Правда, пока реформа все еще в процессе по этому показателю мы получили 50 очков из 100 возможных. Также немного проседает у нас и законодательная база, которая должна мотивировать женщин с детьми выходить на работу после их рождения. Но хуже всего дела обстоят с уровнем оплаты труда — у украинских женщин зарплаты заметно меньше мужских. Рекрутеры говорят, что всему виной низкие запросы украинок.

"Анализ резюме соикателей показывает, что желаемая зарплата у дам на 10—30% ниже, чем в мужских резюме. Женщины чаще демпингуют. Сокращается этот разрыв только на вакансиях у топ-менеджеров. Объяснить это легко тем, что дамы на таких должностях более "зубастые" и амбициозные, а значит, своего не упустят", — объяснила нам HR-эксперт Татьяна Пашкина.

Что касается женщин с детьми или в интересном положении, то, увы, работодатели стараются их избегать и отдают предпочтение мужчинам.

"Декретницы и женщины с детьми относятся к льготным категориям сотрудников, и работодатель боится. Таких сотрудников потом сложно уволить или отказать им в больничном, говорит Пашкина. — На самом деле законодательные нормы по защите прав таких женщин в Украине хорошие. Другое дело, что они не используются в полной мере, а женщины часто сами не знают свои права и редко набираются смелости их отстаивать".

Юристы также согласны с рекрутерами и говорят, что официально в Украине не существует гендерного неравенства и права мужчин и женщин одинаковы.

"Это закреплено в Конституции, законе о противодействия дискриминации, а закон об обеспечении равных прав женщин и мужчин и даже прописан в Соглашении об ассоциации с ЕС, — говорит нам юрист Дина Дрыжакова. — Но по сути, все это остается только на бумаге, и мой стол не ломится от таких обращений. Доказать женщине, что ее не взяли на работу или уволили из-за ее пола, — практически невозможно. Теоретически она может обратиться в суд, но для успеха нужны доказательства. Например, письменная расписка, что ее не берут на работу из-за ее пола или показания свидетелей. А мы же понимаем, что это нереально. Доказать, что зарплата женщины ниже — еще сложнее: работодатель всегда найдет, какими рабочими вопросами аргументировать разрыв. Зато недавно был принят закон о создании равных прав при прохождении службы в армии. Уже его наличие — как минимум еще один шаг к улучшению в данном вопросе".

Европейский опыт: ищут дам-лидеров

При этом в международных компаниях, которые работают в Украине, борьба с гендерным неравенством давно идет полным ходом в лучших западных традициях.

"В таких компаниях этому вопросу давно уделяют много внимания, а в корпоративную культуру закладывают целый план мероприятий по поддержке сотрудниц. Например, в одном из украинских филиалов известного холдинга ежегодно имплеменируют программу выявления женщин-лидеров: для них проводят специальные семинары, дают ролевые задания, отправляют на лекции и тренинги и в итоге выявляют лучшую из лучших. Ее отправляют на награждение в главный офис со всеми почестями. И результат уже очевиден: из девяти топ-менеджеров в этой компании пятеро — женщины", — объясняет нам HR-эксперт Анастасия Зозуля.

По ее словам, такие компании также активно борются с ущемлением прав по гендерному признаку — за малейшие намеки можно схлопотать от лишения премии до увольнения.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил уравнять зарплаты женщин и мужчин. Он назвал дикостью то, что уровень оплаты труда различается из-за гендерных стереотипов.

А в Верховной Раде одобрили законопроект о гендерном равенстве на госпредприятиях. Профильный комитет Верховной Рады единогласно одобрил законопроект, согласно которому на государственных предприятиях должно работать минимум 40% женщин и минимум 40% мужчин.

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АВТОР: Ирина Крикуненко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.