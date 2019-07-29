Леди за штурвалом держат спецкосметику для полетов и конфеты для коллег

Стать пилотом. Елена училась, практиковалась, получала лицензии и осваивала типы самолетов 8 лет. Фото: из архива Е. Коневской

Женские профессии: чего стоит стать пилотессой в Украине Татьяна Негода https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B%20%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B.png https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B%20%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B.png 2019-07-29T04:36:00+03:00 Украина Леди за штурвалом держат спецкосметику для полетов и конфеты для коллег

Пилотесс в Украине — всего с десяток. Но для мировых авиалиний женщина в кабине пилота — нормальное явление. У каждой своя история, как попала в авиацию, свои мотивы и семейные обстоятельства, опыт и взгляд на работу. О том, сложно ли женщине в такой, недавно еще совсем неженской, профессии, нам рассказали Елена Коневская и Галина Мараховская, пилотессы компании SkyUp Airlines!

Дорога в авиацию: от детской мечты до многочасовых полетов

Елена Коневская родилась в Мелитополе, в военном городке в километре от аэродрома.

"В детстве часто бегали туда с подружкой играть, — говорит она. — Но никому даже не намекала, что тянет в небо и пойду в авиацию".

После школы подала документы в Кировоградскую летную академию НАУ:

"Решила: не поступлю, подучусь и через год снова буду пробовать".

Ее коллега Галина Мараховская с 2011 года летала стюардессой. Со временем поняла, что хочется развиваться в этой сфере.

"Долго выбирала, где учиться, и остановилась на США, — рассказывает она. — Образование в Украине и в Америке — небо и земля! Американская лицензия ценится и позволяет без проблем устроиться в любой стране мира".

Одна семья. Командиры — отцы и наставники, помогают во всем. Фото: из архива Е. Коневской

В кабину пилота: этапы отбора, психологи и индивидуальный график

Елена при поступлении прошла три этапа отбора. Сначала курсантов фильтровали по баллам, потом психолог, затем физподготовка.

"Пробовалось очень много девушек. В мою роту попали 10, — рассказывает она. — Кроме меня, больше никто пока не летает".

В учении было непросто, но если все делать вовремя и не допускать хвостов — посильно.

"До того, как села за штурвал, я не летала даже пассажиром. После первого полета окончательно поняла: это мое", — признается Елена.

За почти 8 лет она налетала сотни часов, пользовалась любой возможностью попрактиковаться. Даже в Литву ездила осваивать новый тип самолета.

В Штатах, по словам Галины, у каждого студента в меру личных способностей вырабатывается свой график.

"Если курс рассчитан на 6 месяцев, не факт, что через полгода будешь с лицензией, — говорит она. — Не дадут, пока не сдашь все экзамены. Есть минимум часов для каждой лицензии. Но если не сдаешь прогресс-чек, который состоит из теории и практических упражнений, летаешь дальше, пока не выполнишь стандарт, установленный FAA (Federal Aviation Administration)".

У Галины это заняло чуть больше года, у других — 2—2,5. Кроме нее, в школе были европейки и даже девушка из Шри-Ланки.

Первая работа: "мы вам позвоним" и должность в знак благодарности

На открытую гендерную дискриминацию девушки не жалуются. Но Галине, по ее словам, получить работу было достаточно сложно. Был 2016 год, и кроме нестабильной обстановки в стране на трудоустройство влияло еще два обстоятельства.

"Я девушка, а на то время в Украине работала только одна пилотесса. А еще маленький ребенок: для любого работодателя это проблема", — говорит Галина.

Но она вернулась в Украину и начала обход авиакомпаний в поиске работы. Встречалась с руководителями, летными директорами.

"С распростертыми объятиями нигде не встречали, — вспоминает она. — Одни сразу отправляли восвояси, другие обещали позвонить, когда откроется набор".

Но тут вмешался счастливый случай. В одной компании шеф-пилот, увидев Галину, улыбнулся и рассказал: его первым инструктором была женщина.

"Видимо, решил, что пришла пора отплатить за науку добром, и помог мне, — вспоминает Мараховская. — Так я устроилась на первую работу".

Елена считает, ей крупно повезло: ее взяли во второй компании, куда она обратилась при поиске работы.

"Оказалась в нужное время в нужном месте, — говорит она. — Боялась предвзятого отношения, но пока его не замечала".

В резюме уже отмечено, какие документы на руках, какими типами самолетов управляешь, и даже оценки по тренажеру. Потом собеседование.

"Помню, назначили перед Новым годом. Билетов нет, с трудом в Киев добралась, переживала сильно", — признается Елена.

Ее погоняли по общим предметам — аэродинамика, навигация, право, по английскому и приняли.

"А теперь в отборе участвуют еще и психологи", — говорит пилотесса.

Экс-стюардесса нашла призвание. Фото: из архива Г. Мараховской

Семья и авиация

Откладывать жизнь нельзя, уверены наши героини. Учеба и активная летная практика не мешали 5-летним отношениям с молодым человеком, говорит Елена.

"Все, что хочу, успеваю. А не хочу — говорю, что у меня рейс или срочно вызывают", — смеется она.

Галине ради учебы пришлось жертвовать интересами семьи. Отправилась в США, оставив дома годовалого ребенка.

"Не полетела бы тогда, другого шанса не представилось бы", — объясняет она.

Но даже с американской лицензией в кармане вернулась в Украину, к семье. И признается: совмещать домашние заботы с рабочими сложно:

"Мужчина-пилот приходит домой — он уже герой, бросает вещи и отдыхает. А женщина превращается в хозяйку, маму и работает".

Женские слабости

Стрессоустойчивостью и выносливостью леди мужчинам не уступают. Но кое-что пилотесс беспокоит сильнее. Очень сушатся кожа, кутикулы и губы. Елена приспособилась: берет с собой кремы, мицеллярную, термальную воду.

"Можно в полете попшикаться, еще и предложить командиру, — шутит. — У меня отдельная косметичка для полетов. То губы накрашу, то руки кремом намажу, пока командир не видит".

Рабочее место пилота ограничено, но у каждого своя зона комфорта есть. Надо оставлять порядок перед приходом коллеги. А пилотесса в придачу старается оставить после себя приятный сюрприз.

"На бортовом компьютере оставляю надпись have a nice flight, а там, где номер рейса на штурвале, набираем 737 или 777 на удачу, — рассказывает она. — Придут — улыбнутся".

Если у коллеги день рождения — можно оставить ему поздравительную надпись. А еще есть милый обычай крепить к штурвалу конфеты.

"А вот аплодируют пилотам все меньше. Жаль: нам приятно", — говорит Елена.

В кабине. Тесновато, но место для косметички есть. Фото: из архива Е. Коневской

Страсти и суеверия

Главный минус в их работе, по словам девушек, — плавающий, непредсказуемый график. Можно работать ночью, можно улететь на неделю-две, зависнуть дома.

"Домашний график подлаживаю под рабочий", — говорит Галина.

Бывает, возвращаешься вечером из рейса, а завтра вместо планового выходного снова полет, рассказывает Елена. В графике пилота выходные бывают двух типов: пустые клетки, в которых еще может рейс появиться, и с пометкой, что день 100% свободный. Только на такие можно рассчитывать (и то если не возникнет форс-мажор). Но зато плюсов не сосчитать.

"Это не работа, а образ жизни. Моя самая большая страсть, любовь и хобби навсегда", — признается Коневская.

За год она получила море впечатлений. Новые страны, новый опыт, новый ритм и командиры, которые каждого курсанта воспитывают, лелеют.

"Они для нас наставники во всем. Можно обсуждать любые жизненные темы, просить совета", — говорит Елена.

У пилотов — свои суеверия. Пилотесса особенно в них не верит, но на всякий случай перед рейсом пуговицы не пришивает и не фотографируется, тем более у самолета. По-разному относятся к аэродромам: одни опасны, на других — как дома. На Тенерифе вот бывают сдвиги ветра. Когда заходишь на посадку, ветер может резко сменить направление и скорость.

"И тогда самолет в сторону сносит. Не сядешь сразу, придется идти на второй круг, — говорит Елена. — Перед заходом на посадку командиры устраивают брифинг, обсуждаем такие нюансы".

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как работают бортпроводницы и бортпроводники в Украине. Представители самой романтичной профессии должны уметь плавать и говорить на английском, могут обезоружить словом, а на пенсию, вопреки стереотипам, уходят как все.

А еще мы писали о том, как в Греции самолет пролетел в нескольких метрах над туристами: яркое видео. Аэропорт острова Скиатос находится недалеко от пляжа, поэтому посадка самолетов здесь – запоминающееся зрелище.

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