Жертвы Быковни, непогода в Украине и лесные пожары в России: топ-темы дня

На территории Национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы" состоится открытие выставки "Окровавленная нива", посвященная репрессированным крестьянам.
В Украине проходят международные соревнования. Так, в Киеве состоится торжественная церемония открытия чемпионата Европы по прыжкам в воду. Также стартует Чемпионат Европы и Африки по вейкбордингу. спортивное соревнование посетят 110 спортсменов из 16 стран Европы и Африки.
Лесными пожарами в России на территории Красноярского края, Иркутской области и ряда районов Бурятии России охвачена площадь, сравнимая с площадью Австрии.
В лондонском аэропорту Хитроу 5-6 августа запланирована масштабная забастовка сотрудников, требующих повышения заработной платы.
Из-за непогоды в Украине в ночь на 5 августа были обесточены 83 населенных пункта . В понедельник ожидаются осадки в западных областях, температура воздуха местами достигнет +27 градусов.
Напомним, сайт "Сегодня" сообщал итогах предыдущей недели: "спектакле" с отставкой Богдана и падении гривни . Больше смотрите в сюжете:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк