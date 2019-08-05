Под Киевом почтят память репрессированных крестьян, а в Лондоне намерены бастовать сотрудники аэропорта Хитроу

Жертвы Быковни, непогода в Украине и лесные пожары в России: топ-темы дня https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/05%20%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%81%20%D0%B4%D0%BD%D1%8F.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/05%20%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%81%20%D0%B4%D0%BD%D1%8F.jpg 2019-08-05T10:15:00+03:00 Украина Под Киевом почтят память репрессированных крестьян, а в Лондоне намерены бастовать сотрудники аэропорта Хитроу

На территории Национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы" состоится открытие выставки "Окровавленная нива", посвященная репрессированным крестьянам.

В Украине проходят международные соревнования. Так, в Киеве состоится торжественная церемония открытия чемпионата Европы по прыжкам в воду. Также стартует Чемпионат Европы и Африки по вейкбордингу. спортивное соревнование посетят 110 спортсменов из 16 стран Европы и Африки.

Реклама

Лесными пожарами в России на территории Красноярского края, Иркутской области и ряда районов Бурятии России охвачена площадь, сравнимая с площадью Австрии.

В лондонском аэропорту Хитроу 5-6 августа запланирована масштабная забастовка сотрудников, требующих повышения заработной платы.

Из-за непогоды в Украине в ночь на 5 августа были обесточены 83 населенных пункта . В понедельник ожидаются осадки в западных областях, температура воздуха местами достигнет +27 градусов.

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал итогах предыдущей недели: "спектакле" с отставкой Богдана и падении гривни . Больше смотрите в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама