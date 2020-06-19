Степанов объяснил, почему в Украине не было вспышки коронавируса "как в Италии"

Избежать масштабной заболеваемости коронавирусом удалось благодаря жесткому карантину, в режиме которого украинцы жили с марта по май. Об этом заявил на встрече с журналистами министр здравоохранения Максим Степанов.

"Жесткий карантин позволил избежать "пика заболеваемости". Вы помните кадры из Италии и Испании, где медицинская система не могла обеспечить помощь. Нам удалось этого избежать, в первую очередь из-за карантина. Когда мы выходили на смягчение, то четко определили, что должна быть стратегия сдерживания. Мы понимали, что в сложившихся условиях мы не можем дойти до ситуации, когда будет ноль заболевших. Поэтому остановились на количестве 300-400 новых заболевших и пошли на постепенное смягчение с соблюдением рекомендаций – масочный режим, дистанция", – объясняет министр.

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Возникший после смягчения рост заболеваемости министр связал с тем, что украинцы восприняли ослабление карантинных мер как полную их отмену.

"К сожалению, многие восприняли смягчение как полную отмену и мы увидели рост заболеваемости", – констатировал Степанов.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях правительство продлило действие карантина в Украине до 31 июля. При этом были обновлены механизмы, по которым в регионах со значительным распространением COVID-19 может происходить усиление карантинных ограничений. Кабмин определил, кому грозит ужесточение карантина.

А тем временем в Киеве уже ужесточили проверку масок в метро. Полицейские прошлись даже по вагонам и посмотрели, как кто носит маску. Так, например, пассажирку оштрафовали на 17 тыс. гривен за нарушение карантина.

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