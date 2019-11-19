Зима близко: как в Украине спасают бездомных

/ Фото: rawpixel.com

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Согласно отчетам ООН, в 2017 году по всему миру насчитывалось более 150 млн бездомных людей — около 2% от общей популяции планеты.

В Украине точной официальной статистики на данный момент не существует. В 2016 г. начальник Управления по делам людей пожилого возраста и социальных услуг Министерства социальной политики Оксана Сулима заявляла, что в Украине насчитывается всего 16 тыс. бездомных. В то же время в Объединении граждан "Народная помощь" отмечали, что количество бездомных значительно больше, а статистика Минсоцполитики не отражает реальную картину.

"Количество бездомных в развитых странах, а мы говорим о странах Западной Европы, составляет примерно 0,5% от общего количества населения. В данном случае, если фактически смотреть от количества населения Украины, то мы можем говорить о цифре 175-200 тысяч человек", — отмечал президент Объединения граждан "Народная помощь" Иван Ковалишин.

Бездомные оказываются на улице не по своей воле, а мнение о том, что все они алкоголики и криминальные элементы, не более, чем стереотип. Очень часто бездомные – это люди, ставшие жертвами аферистов, потерявшие жилье, работу или же пережившие смерть родственников. Так или иначе, все они оказались в сложной жизненной ситуации и нуждаются в помощи, ведь улица не щадит никого.

Самое тяжелое время для людей, которые живут на улицах – зима. В этом 2019 году осень выдалась аномально теплой, а синоптики прогнозируют такую же зиму с редкими скачками морозов. Несмотря на это, и волонтеры и городские власти уже сейчас начинают готовиться к холодам — запуску пунктов обогрева и ночлегов для бездомных, а также организации раздачи еды на улицах.

Сайт "Сегодня" рассказывает, как в Украине помогают бездомным людям в разных городах, какие есть инициативы, когда начнут открываться пункты обогрева и чем можем помочь каждый из нас.

Как в Киеве помогают бездомным

В Киеве на конец прошлого 2018 года Центр учета бездомных лиц зарегистрировал 1628 людей, живущих на улице. Традиционно пункты обогрева в городах открывают уже с наступлением морозов. Если в прошлом году в середине ноября уже лежал снег, а столбик термометра уверенно полз вниз, то сейчас температура воздуха днем местами достигает 15 градусов тепла. Поэтому городские власти пока что не спешат открывать пункты обогрева, но делятся планами на зиму.

В Киевской городской государственной администрации нам рассказали, что на зимний период пункты обогрева будут обустроены в помещениях жилищно-коммунальных организаций и территориальных центров социального обслуживания районов.

"На территории Киева в зимний период будут размещены 30 стационарных пунктов обогрева населения (в том числе и круглосуточного дежурства)", — отмечают в ведомстве и добавляют, что в этих пунктах обогрева посетители смогут не только согреться, но и получить первую медицинскую помощь и выпить горячего чая.

Для обеспечения бездомных горячими продуктами питания, теплыми вещами и обувью в Киеве ежегодно, начиная с 2006 г., зимой (точнее, с 1 декабря по 1 апреля) проводится социальное патрулирование, создается городской оперативный штаб помощи бездомным и разрабатывается график социального патруля.

На базе Дома социальной опеки создается выездная бригада, в состав которая входит социальный работник, водитель и повар, которые ежедневно кормят бездомных там, где их больше всего.

Если получить горячую еду и вещи бездомные еще могут, то вот с ночлегом и душами проблемы. Пункты обогрева чаще всего размещают в помещениях коммунальных учреждений, которые закрываются после 18:00 и, соответственно, в самое холодное и темное время суток бездомным некуда идти.

В Киеве работает Дом социальной опеки (ул. Суздальская, 4/6), который, по словам чиновников, в прошлом году был заполнен только на 80%. Там можно переночевать и помыться. Стоимость ночевки в отделении ночного пребывания составляет 10 грн, сюда же входит ужин. Также по этому адресу работает Центр учета бездомных лиц, сотрудники которого могут помочь с оформлением и восстановлением документов для бездомных.

Волонтеры же отмечают, что ночевать бездомным, по сути, негде, а тех пунктов обогрева, которые обустраивают городские власти, не хватает, да и условия в них оставляют желать лучшего.

Сайт "Сегодня" пообщался с представителями инициативы "Помоги бездомному", которые уже несколько лет подряд заботятся о людях без жилья в столице. Инициатива появилась в феврале 2016-го года на Подоле, в сквере напротив Житнего рынка, с тех пор организация работает там каждую субботу с двух часов дня.

"Что мы делаем: привозим еду (обязательно горячее, салат, чай или другой напиток летом, что-то сладкое, чтобы порадовать). Раздаем одежду, обувь, другие вещи. Привозим гигиенические наборы (мыло, шампуни, бритвы и т.д.). Оплачиваем желающим проживание в Доме социальной заботы (ул. Суздальская 4/6); сейчас тех, кого мы селим, чуть больше 30-ти человек. Оказываем медицинскую помощь — в частности, наша медицинская команда делает перевязки, это очень важно, потому что бездомная жизнь влечет за собой дополнительные проблемы со здоровьем, раны и т.д., а обратиться за государственной помощью удается не всем и не всегда", — рассказывают волонтеры.

За одну раздачу представители инициативы кормят обычно 180-200 человек. При этом, как правило, всем желающим хватает на добавку. Обращаются к ним не только бездомные люди, но и те, кому буквально не хватает на еду – чаще всего, речь идет о пенсионерах.

Дара, волонтер движения "Молодежь за мир", рассказывает, что у них есть несколько групп людей, которые раздают еду бездомным в разных точках столицы. Всего за неделю они раздают около тысячи порций еды.

"Например, во вторник у нас этим занимаются три группы — одна находится на Голосеево, вторая на Троещине, и третья в нашем офисе на Крещатике (эта группа еще делится на пять точек). В среду есть одна большая раздача, туда приходят взрослые, все они собираются на Майдане и к ним приходят больше 180 человек", — говорит Дара.

Она добавляет, что их главная цель – не просто накормить бездомных, но и общаться с ними. Часто это просто одинокие люди, пенсионеры, для которых общение действительно важно. Активисты стремятся делать все по-семейному: например, на новогоднюю раздачу волонтеры собираются 31 декабря, готовят 40 кг оливье и много ящиков мандарин.

"На Рождество, 7 января, мы делаем большой праздничный обед. В прошлом году делали его в четырех разных точках одновременно. Я была на обеде на Дарнице, где было 150 приглашенных", — поясняет Дара.

Также волонтеры ежегодно запускают проект "Тайный Санта", привлекая людей к сбору подарков. В прошлом году в проекте зарегистрировались более 3 тыс. людей, которые принесли огромное количество подарков для бездомных.

Что в других городах: Львов, Одесса, Харьков

Мы пообщались с чиновниками из других крупных украинских городов. В Харькове нам лаконично ответили, что пока обсуждать нечего — температурный режим не требует открытия пунктов обогрева.

Круглогодично в Харькове работает Центр реинтеграции бездомных (ул. Мира, 102), который открыли осень 2018 года после капитального ремонта. Там есть комнаты для ночлега, отделение реинтеграции бездомных лиц и социальной адаптации людей, вышедших из мест лишения свободы. В этом центре бездомные также могут получить услуги медицинского и социального характера. Одновременно в центре могут получать социальные услуги всего 165 человек, поэтому достаточно сложно поверить в то, что один такой центр может решить проблемы всех бездомных города-миллионника.

В Одесском городском совете нам рассказали, что, исходя из опыта прошлых лет, с целью организации мероприятий по предупреждению случаев переохлаждения людей, в первую очередь малозащищенных слоев населения, в период низких температур (-10 градусов и ниже в течение 3-х дней) в Одессе разворачивают пункты обогрева.

"До прошлого года пункты традиционно размещались по адресам: Приморский район — Куликово поле, 1 (со стороны железнодорожного вокзала); Суворовский район ­— ул. Жолио-Кюри, 29а угол ул. Генерала Бочарова. В минувшем году работу пункта обогрева на Куликовом поле обеспечивали общественные организации при участии департамента городского хозяйства", — отметили в горсовете.

Помимо этого, при горсовете функционирует КУ "Одесский городской центр реинтеграции лиц без определенного места жительства" (ул. Циолковского, 1 (для мужчин); Балтская дорога, 2 (для женщин). Одновременно эти центры могут обслуживать до 100 человек, а работают они по принципу, описанному выше — ночлег, душ, возможность восстановить документы и реинтеграция в общество.

Львовский Центр учета и ночного пребывания бездомных лиц находится по адресу ул. Кирилловская 3а. Сейчас местных жителей в связи со скорым наступлениях холодов просят приносить туда теплую одежду.

Руководитель центра Александр Бородин в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, что сейчас на учете в городе находится 1750 бездомных.

"Ежегодно с наступлением морозов в центре мы открываем дневной пункт обогрева, а ночью там работает отделение ночного пребывания. Есть еще и второй пункт обогрева, совместно с общественной организацией "Региональный центр социальной адаптации" мы открыли его по ул. Лычаковской 56, в помещении этой же организации. Этот пункт работает во время более экстремальных морозов, когда температура опускается ниже 10 градусов", — рассказывает Бородин.

Как помочь бездомным самостоятельно

Многие хотели бы помочь бездомным, но попросту не знают, как это сделать. Мы расспросили волонтеров, как каждый человек может оказать посильную помощт. Представители инициативы "Помоги бездомному" говорят, что самый простой способ помочь — это угостить бездомного человека чаем.

"Люди часто боятся даже заговорить с бездомным, ожидая агрессии, наш опыт показывает, что ее ждать не стоит. Еще один вариант — скачать себе справочник для бездомных, его можно найти на сайте homelesshelp.me, и помочь бездомному человеку узнать, где, когда и какую помощь он может получить. Естественно, если есть время и желание, всегда можно присоединиться к какой-нибудь волонтерской группе, которая помогает бездомным людям, благо, в Киеве они есть", ­— поясняют волонтеры.

В движении "Молодежь за мир" говорят, что всегда приглашают всех желающих к себе на раздачу еды:

"Есть люди, которые хотят помогать, но боятся бездомных. Когда они придут к бездомным с нами, они увидят, что бояться нечего. Это поломает стереотипы".

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как в Киеве пара арендует квартиры для бездомных.

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