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Жестокое избиение девушки в поезде: появились данные о задержанном (фото)

1 августа, 17:57

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Злоумышленник был трижды судим

Появились данные о злоумышленнике, который избил и пытался изнасиловать молодую женщину в поезде. Установлено, что подозреваемым является уроженец Запорожья. Об этом написал заместитель главы МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

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По словам Геращенко, полиция задержала Рудзько Виталия Евгеньевича, 1975 года рождения. Он был трижды судим. В 1996 году – за угон автомобиля, в 1999 – за хулиганство, в 2008 – за кражу.

"Полиция и прокуратура готовит ему подозрение по статьям – нанесение телесных повреждений средней тяжести и попытку изнасилования. Полиция и прокуратура будет просить судью выбрать меру пресечения в виде ареста без права выхода под залог, так как этот человек просто опасен для окружающих", - написал замглавы МВД.

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Напомним, в Ровно задержали 30-летнего мужчину, которого подозревают в трех изнасилованиях и как минимум трех попытках совершить преступление. Уточняется, что сообщения об изнасиловании поступали еще с 2013 года.

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Также сообщалось о задержании в Киеве 41-летнего мужчины, который подозревается в сексуальном насилии и развращении малолетних, в частности, 10-летней девочки.

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