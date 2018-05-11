Жилье для военных-контрактников строят в 21 области – Минобороны

Всего планируется построить 184 жилых комплекса на 23 тысячи человек

В Вооруженных силах Украины продолжается строительство 184 жилых комплексов для размещения 23 тыс. военнослужащих-контрактников, сообщает пресс-служба Минобороны в пятницу.

"Строительство началось на территории военных городков почти по всей территории Украины – в 21 области. В настоящее время уже начато строительство на 25 строительных площадках. Это, в частности, Житомир, Николаев, Новоград-Волынский, Конотоп, Бердичев, Кременчуг, Броды, Дачное, Подольск, Старычи, Мирное, Гончаровское и Десна. К концу месяца планируется завершить процесс закупок услуг на строительство казарм улучшенной планировки еще на 25 стройплощадках", – говорится в сообщении.

Несколько недель назад в Житомире на территории одного из военных городков началось строительство трех общежитий улучшенного типа для военнослужащих Десантно-штурмовых войск ВС Украины. Каждое будущее общежитие – двухэтажное здание, рассчитанное на 120 лиц. Уже есть котлован, идет закладка фундамента.

В Минобороны напоминают, что на реализацию проекта по строительству 184 жилых комплексов для ВСУ для размещения 23 тыс. военнослужащих-контрактников предусмотрено 2,6 млрд грн.

Финансирование будет осуществляться следующим образом: 1 млрд грн – по специальному фонду за счет средств, поступивших в Минобороны от реализации конфискованного имущества; 1,6 млрд грн – по общему фонду Миниобороны.

Напомним, в поселке Дачное под Одессой началось строительство военного городка для морпехов. Кроме казарм построят столовую, котельную и спортивный комплекс. По словам военных, новое жилье предназначено для контрактников части морской пехоты.

А прошлым летом офицеры и солдаты Нацгвардии получили бесплатное жилье под Киевом.