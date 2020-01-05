Жить на полную: Как себя чувствует человек с пересаженным сердцем

Максим Греков доказал, что и после сложной трансплантации человек может жить активно

Новости "Сегодня" продолжают цикл сюжетов "Жить на полную" – о чрезвычайно волевых людях, которые живут, работают, удивляют, борются и побеждают, преодолевая редкие болезни.

Герой следующего материала – 35-летний Максим Греков, который был в шаге от смерти из-за банальной простуды, которая дала осложнение на сердце.

Мужчина был одним из тех, кто покорил высокие горы, преодолевая широкие долины не туристическими дорогами. Он встречал рассвет на Говерле, а еще среди увлечений Максима – игра на электрогитаре, путешествия на велосипеде и баскетбол.

Жизнь Максима изменилась в 32 года. Он перенес простуду на ногах, активно занимаясь спортом, это привело к осложнениям с сердцем и перевернуло его мир.

"Я собирался на тренировку, мяч в рюкзак как раз положил, и заболело под ребрами справа. Привезли, сделали мне кардиограмму, я вообще великолепно себя чувствовал… Сделали мне кардиограмму, и побоялись меня оперировать, потому, что у меня было несколько видов аритмии", – рассказывает он.

Диагноз – дилатационная кардиомиопатия, тяжелейшее заболевание сердца.

"В любом случае человек переходит либо в гроб, либо на трансплантацию. Одно из двух, других вариантов нет", – признался мужчина.

За несколько месяцев привычные для Максима занятия стали недосягаемыми. Когда-то он ловко посылал мяч в баскетбольную корзину, а за считанные недели после того, как ему поставили диагноз, едва переставлял ноги. Появилась одышка – даже приходилось спать сидя. Ведь сердце теперь могло работать только вполсилы.

"Рано или поздно наступает такой момент, когда пациенты прекращают отвечать на медикаментозную терапию, и она становится неэффективной. Вот тогда ничего, кроме трансплантации сердца, пациента уже не спасет", – объясняет кардиолог Ольга Танская.

Цена нового органа – 100 тысяч долларов, возможности сделать операцию в Украине тогда не было. А времени было в обрез.

"Там речь шла о днях, может быть неделях. Потому что он находился на максимальных дозах инотропных препаратов, которые поддерживают жизнедеятельность, и ответа практически уже не было. То есть, состояние было критическое", – говорит кардиолог Ольга Танская.

Деньги дало не государство, а хороший друг семьи. Он отказался называть свое имя и общаться с журналистами, однако спас товарищу жизнь. На трансплантацию поехали в Беларусь. Ждать новое сердце пришлось недолго. О своем доноре Максим знает мало.

"Единственно, что я посмотрел, ему было 34 года. Это был мужчина, и черепно-мозговая травма была у него. Больше о нем ничего не известно", – говорит Максим Греков о своем доноре.

В реинкарнацию или передачу способностей вместе с донорским сердцем Максим не верит. Но, оказавшись в шаге от смерти, пересмотрел отношение к собственному здоровью. А вот от мечты не отказался.

На момент подготовки материала Максим Греков с друзьями и любимой девушкой отправился в кругосветное путешествие. Влюбленные отправились на жаркий остров Бали.

"Максим на своем примере показывает – насколько качественной может быть жизнь. И ломает какие-то стереотипы по поводу того, что после подобных операций люди остаются недееспособными и не могут продолжать качественную жизнь", – говорит девушка Максима – Анна Каплун.

Во время путешествия Максим и Анна хотят осуществить еще одну мечту: будут встречаться с людьми, которые пережили пересадку сердца, и снимут об этом документальный фильм. На презентацию обещали пригласить и корреспондентов "Сегодня".

В первой части цикла материалов "Жить на полную" мы рассказывали о том, как девушка "на батарейках" научилась твердо стоять на ногах.

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