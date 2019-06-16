Сделать стартовой
26,42
29,82
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Жить по Евангелию и благодарить Бога: владыка Павел раскрыл значение Троицы

16 июня, 16:02

Наместник Киево-Печерской Лавры рассказал, почему верующие считают Пятидесятницу содним из самых важных праздников

Фото: Pixabay

Христианский праздник Пятидесятница, или Троица, который православные отмечают 16 июня, является напоминанием о важности триединого Бога в жизни христиан.

Об этом рассказал наместник Киево-Печерской Лавры владыка Павел, напомнив о том, что этот праздник упоминается как в Ветхом, так и в Новом Завете.

"Дух святой исходит от Отца к Сыну. И действует в нашей с вами жизни, потому что все Святым Духом живет и движется. Поэтому мы благодарим и создателя Святого Духа", – объясняет владыка.

Павел напомнил, что в Ветхом завете Святая Троица явилась Аврааму в виде ангелов, от которых он получил обетование о рождении сына, о том, что его дети станут еврейским народом, а те, кто примет Иисуса Христа, станут "Новым Израилем".

Священнослужитель также напомнил притчу о Вавилонской башне, из-за строительства которой Бог создал разные языки. Смысл истории заключается в том, что человеку нельзя сопоставлять себя со Всевышним.

"Новая наша Пятидесятница – объединяет языки, разделенные Всевышним. Она раздает каждому человеку языки пламени. Каждому – столько, сколько он может вместить. И это Дух Святой в виде языков пламени дает человеку понимание своего бытия на земле. Дает понимание будущего, если человек принимает эту благодать и мудрость сокрушенным и смиренным сердцем", – продолжает Павел.

Владыка назвал самое главное для христианина – "подчинить себя воле Божей" и "научиться жить по Евангелию и всегда благодарить за все Бога".

Напомним, ранее "Сегодня" писали, что можно, а что категорически нельзя делать на Троицу.

Кроме того, "Сегодня" подготовили красивые слова и пожелания, картинки и поздравительные открытки с Троицей 2019, которые можно отправить своим родным и близким людям.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег религия, троица, христианство, владыка, павел

Вы сейчас просматриваете новость " Жить по Евангелию и благодарить Бога: владыка Павел раскрыл значение Троицы". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Куда поехать на Троицу 2019 в Украине: необычные направления

Сегодня, 09:08

Хорошо отдохнуть с семьей можно на Шацких озерах, в Карпатах, парке "Киевская Русь" и музее "Пирогово"

Католическая Троица 2019: лучшие поздравления, открытки, стихи и смс

Сегодня, 12:21

Отправляйте красивые поздравления с католической Троицей в прозе, стихах, смс и картинках

Поздравления с Троицей 2019 в прозе: открытки и картинки

Сегодня, 12:25

16 июня православные христиане отмечают один из главных праздников года

Выходные на Троицу 2019: сколько отдыхают украинцы

14 июня, 16:07

Узнайте, сколько дней отдыхают украинцы на Троицу 2019

Какие травы святят в церкви на Троицу 2019

Вчера, 17:00

Собранные на Троицу травы сушили и использовали при лечении болезней

Троица и День Конституции: как будут работать украинские банки

12 июня, 13:37

НБУ напомнил график работы банковской системы в июне

Красотка на велосипеде - Малена: у нее невероятная подборка фото

Порошенко, Гройсман, Парубий: суд взялся за дело о запрете выезда

Посмотрите на фотографию Луны, сделанную израильским зондом

Руис смог то, что должен был сделать Поветкин. Джошуа повержен

Великобритания 94: Чёрный флаг

Симоньян госпитализирована: ее спросили о коррупции

Подавление единственного фермента замедляет старение на 10%

Физики открыли новое состояние материи: подробно

ONE. Джо Наттавут - Саша Мойса. Видео мощного нокаута

Стало известно, почему в 2014 сорвался трансфер Коноплянки

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Табу на Святую Троицу: что делать нельзя ни в коем случае

Связанные одной нитью: Трамп и Дуда "объединились"

13 июня, 17:07

Паутина между Трампом и Дудой – хороший знак, считают пользователи соцсетей

Газовая война: почему Россия "согласилась" на транзит газа через Украину и нужно ли это нам

Сегодня, 07:51

Эксперты считают, что Украина вовремя не обезопасила себя, проведя реформы, чем загнала себя в патовую ситуацию

Электронная Украина: какие услуги вскоре станут доступны онлайн

Сегодня, 07:37

За 2019 г. должно добавиться 50 новых электронных услуг

Цены в июне: почему такие дорогие огурцы и когда пора варить варенье из клубники

Вчера, 07:51

Майские дожди и аномально жаркая погода в июне внесли коррективы в объемы урожая и цены на продукты

Жара испытывает на прочность: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:37

В понедельник, 17 июня на западе страны льет и гремит, в остальных регионах сухо

Решение Зеленского по Донбассу: появилась первая реакция Кремля

У украинцев за долги будут забирать квартиры: к чему готовиться

Мария Порошина вышла в свет со своим избранником?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь