Жить по Евангелию и благодарить Бога: владыка Павел раскрыл значение Троицы

Наместник Киево-Печерской Лавры рассказал, почему верующие считают Пятидесятницу содним из самых важных праздников

Фото: Pixabay

Христианский праздник Пятидесятница, или Троица, который православные отмечают 16 июня, является напоминанием о важности триединого Бога в жизни христиан.

Об этом рассказал наместник Киево-Печерской Лавры владыка Павел, напомнив о том, что этот праздник упоминается как в Ветхом, так и в Новом Завете.

"Дух святой исходит от Отца к Сыну. И действует в нашей с вами жизни, потому что все Святым Духом живет и движется. Поэтому мы благодарим и создателя Святого Духа", – объясняет владыка.

Павел напомнил, что в Ветхом завете Святая Троица явилась Аврааму в виде ангелов, от которых он получил обетование о рождении сына, о том, что его дети станут еврейским народом, а те, кто примет Иисуса Христа, станут "Новым Израилем".

Священнослужитель также напомнил притчу о Вавилонской башне, из-за строительства которой Бог создал разные языки. Смысл истории заключается в том, что человеку нельзя сопоставлять себя со Всевышним.

"Новая наша Пятидесятница – объединяет языки, разделенные Всевышним. Она раздает каждому человеку языки пламени. Каждому – столько, сколько он может вместить. И это Дух Святой в виде языков пламени дает человеку понимание своего бытия на земле. Дает понимание будущего, если человек принимает эту благодать и мудрость сокрушенным и смиренным сердцем", – продолжает Павел.

Владыка назвал самое главное для христианина – "подчинить себя воле Божей" и "научиться жить по Евангелию и всегда благодарить за все Бога".

Напомним, ранее "Сегодня" писали, что можно, а что категорически нельзя делать на Троицу.

Кроме того, "Сегодня" подготовили красивые слова и пожелания, картинки и поздравительные открытки с Троицей 2019, которые можно отправить своим родным и близким людям.

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