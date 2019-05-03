Жители 40 тысяч квартир в Ровно оказались без горячей воды

В Ровно тариф на горячую воду один из самых высоких в Украине – 105 гривен за кубометр

Жители 40 тысяч квартир в Ровно находятся второй день без горячей воды. Задолжали тепловикам миллионы гривен. Ситуацию в этом году ухудшила монетизация субсидий.

В Ровно тариф на горячую воду один из самых высоких в Украине – 105 гривен за кубометр. Поставщик – частная компания. Там говорят, воду выключили, потому что растут долги потребителей, которые достигли уже двухсот тридцати миллионов гривен. Кроме того, недобросовестными оказались льготники, субсидии получили деньгами, а с тепловиками рассчитываться не спешат.

Части Ровно горячую воду подают. Ее получают жители 26 домов рядом с котельными, работающими на твердом топливе.

Таких в городе всего две. Перевести на альтернативное топливо тепловики хотят все 32 котельные города. Для этого должны привлечь миллион гривен инвестиций. Но нужно время. Пока без централизованного снабжения горячей воды остается 40 процентов горожан. Остальных проблема не коснулась, поскольку имеют газовые колонки или бойлеры.

Возобновить поставки горячей воды тепловики обещают, только когда люди начнут выплачивать долги.

Ранее сообщалось, что жители Ровно устроили акцию против установки новых котлов.

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