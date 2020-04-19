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Жители Чернобыля: "Нервы из-за пожара на пределе. Вокруг вертолеты и сирены, все как 34 года назад"

19 апреля, 08:25

Игорь Серов

Самоселы рассказали, как пережили крупнейший пожар, подбиравшийся к их домам

После крупнейшего пожара в истории послеаварийного Чернобыля самоселы рассказали сайту "Сегодня" о том, как пережили огненную стихию.

"В этот раз огонь подкрался к самому городу Чернобылю, но его остановили и спасатели, и дождь, и, наверное, река, – рассказала нам одна из самоселок, проживающая в частном доме Чернобыля. – Вся эта ситуация мне напомнила 1986 год. В небе летают вертолеты, на улицах слышны сирены. В первые дни, когда я увидела такую картину на улице, то как и в 1986-м поняла, что снова случилось что-то страшное. Тревожно все это было переживать, нервы на пределе. У нас говорят, что сгорели 12 сел под Чернобылем. Слава Богу, что там не было людей".

По словам женщины, самое печальное то, что в этот раз огонь уничтожил кладбище вблизи Припяти.

"Я сижу и плачу, это же даже теперь на поминальные дни людям придется отыскивать могилы своих родных в пепелище…" – говорит она.

Еще один житель Чернобыля, Евгений Маркевич, рассказал, что улицы были задымлены больше всего по вечерам.

"Это действительно крупнейший пожар за последнее время. До этого что-то подобное было в 1987 году. Тогда причина была банальной – в электроопору врезался автомобиль и загорелся. Как всегда, пожар "проворонили", тогда также сгорели несколько сел, – рассказал нам Маркевич. – Считаю, что в Зоне отчуждения надо сформировать патрульные наряды, которые бы дежурили на наблюдательных вышках. Вышки есть, а людей на них – нет".

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По словам Маркевича, ситуация в Чернобыле тревожна сейчас вдвойне.

"Во-первых, как и в любом другом населенном пункте, по городу нужно ходить в маске. Но у нас уже лет как 15 нет аптеки. Ее просто не существует. Я хотел купить маску в Иванкове (ближайший город за пределами Зоны отчуждения), но там в аптеках масок тоже не оказалось. Так как быть?" – недоумевает Маркевич.

При этом самосел добавил, что в закромах нашел сумку с теми масками, которые удалось раздобыть 34 года тому назад, сразу после взрыва на ЧАЭС.

"Вот их и носим сейчас", – говорит мужчина.

Напомним, ранее эксперты рассказали, что нужно срочно предпринять для того, чтобы минимизировать пожары в Зоне отчуждения.

Также сообщалось, что пожары под Чернобылем тушили 14 дней.

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Кроме того, ранее эксперты рассказали о последствиях пожара для всей Украины. Подробности – в сюжете:

Все подробности в спецтеме Пожары в Чернобыле

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спасатели вертолет Чернобыль пожар тушение

Источник: Сегодня

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