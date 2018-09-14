Жители Николаевской области перекрыли трассу и требуют отремонтировать дорогу

Сегодня, 07:32

Люди возмущенные тем, что остались без ремонта разрушенной дороги, даже деньги были – 300 млн грн, но правительство забрало их, потому облавтодор не потратил сумму вовремя


Жители Николаевской области перекрыли трассу, которая объединяет Центр Украины с Югом. Люди возмущенные тем, что остались без ремонта разрушенной дороги. Даже деньги были – 300 млн грн. Но правительство забрало их, потому облавтодор не потратил сумму вовремя.

Жители Еланиевского района трассу перекрыли. У людей лопнуло терпение. Ведь средства, которые выделили впервые за 10 лет на ремонт полностью разрушенной дороги, перевели на Днепропетровскую область. Потому что за полгода Николаевский облавтодор их так и не освоил.

Третьи сутки трасса Н14 пуста. Изредка по ней проезжают местные. От села к селу. Дорога в крайне ужасном состоянии. Расстояние в 10 километров журналисты преодолели за 40 минут. И это внедорожником.

Чтобы решить проблему, местные чиновники отправили обращение к правительству с требованием признать эту трассу "дорогой чрезвычайного положения". Это считают единственно возможным решением.

Люди заблокировали трассу бессрочно. Прекратят акцию протеста только после ремонта.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины утвердил бюджет на ремонт дорог в 2019 году. 

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Как известно, в Украине в 2018 году должны отремонтировать около 4000 км дорог.

Напомним, на капремонт всех украинских дорог государственного значения нужно минимум 2 трлн грн и 59 лет:
дорога, трасса, укравтодор, ремонт дороги

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Источник:

"Сегодня"

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