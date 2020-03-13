Шьют маски, скупают крупы и ждут блокпосты: жители Радомышля рассказали, как живет город с коронавирусом

Власти уверяют, что повода для паники нет, но люди перестраховываются

В Радомышле Житомирской области, где от коронавируса умерла 71-летняя женщина, местные жители характеризуют ситуацию как неоднозначную. Одни говорят, что в целом обстановка в городе относительно спокойная, вторые с утра купили продуктов больше обычного.

"Подтверждаем смерть женщины, – сообщила сайту "Сегодня" управляющая делами мэрии Радомышля Валентина Легенчук. – Паники в городе нет, в мэрии с завтрашнего дня назначены дежурства, чтобы к нам в случае необходимости могли обратиться жители Радомышля. В магазинах есть необходимые запасы продуктов. Также принято решение выставлять посты силовиков на въезде в город".

Местный житель Дмитрий Люшенко, который с утра промониторил ситуацию в разных точках Радомышля, рассказал нам о несколько иной картине.

"До вечера четверга все было спокойно. С утра в магазинах появились те, кто начал скупать крупы, макароны. Я считаю, что это неоправданно. Но в магазинах быстро восполняют запасы, в течение 20 минут. Масок нет, но народ скупает марлю и шьет маски сам. Также в аптеках раскупили все антисептики. Нет их уже и на заправке, где всегда было вдоволь. На АЗС при этом образовались очереди из машин – заправляются газом и бензином", – рассказал нам Дмитрий Люшенко.

По его словам, из Житомира приехала бригада специалистов, одетых в защитные костюмы.

"Ходят и обрабатывают специальным раствором местный автовокзал. Транспорт ходит в таком же режиме как и прежде. Я специально выехал за Радомышль, что посмотреть на блокпосты, о которых все говорят. Нет пока что ни одного. Но узнал, что посты силовиков появятся завтра, в субботу. Удивило меня то, что местные власти хоть и запретили работу рынка, но по факту он работал. Как оказалось, многие приехали из ближайших сел. Но в целом на улицах людей на порядок меньше обычного", – рассказал нам Дмитрий. В тренде Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный момент

Также известно, что после возвращения из Польши жительница Радомышля гостила у родственников во Львове. Медики наблюдают за людьми, которые контактировали с зараженной. У ее родственников пока симптомов инфекции не обнаружили, они находятся на обсервации у себя дома.

Напомним, ранее в Украине ввели общенациональный карантин, который продлится три недели — с 12 марта до 3 апреля. Соответствующее заявление размещено на сайте правительства.

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