Жительница Ужгорода стала первой в стране победительницей уникальной акции "Альфа-Драйв" и выиграла 25 тысяч гривен

Аранка Васильевна пользуется услугами Альфа-Банка Украина как физическое лицо-предприниматель через онлайн-банкинг "ОК, Альфа!" и именно благодаря этому стала участницей акции "Альфа-Драйв" и выиграла сертификат на 25 тысяч гривен. Говорит, деньги вложит в развитие собственного дела.

"Я сначала даже не поверила, что выиграла. Не могла представить, что такое возможно. Я была очень рада. Пока не планировала, на что потрачу выигранные деньги, но, думаю, на развитие своего бизнеса", – едва сдерживая эмоции, рассказывает Аранка Романова.

В понедельник победительница лично посетила отделение Альфа-Банка Украина "Ужгородское", которое находится по ул. Швабской, 36, где ей и вручили сертификат на 25 000 гривен. Через несколько дней деньги поступят на ее счет. Предпринимательница из Ужгорода, которая недавно возобновила работу своего небольшого кафе, услугами Альфа-Банка Украина пользуется всего несколько месяцев, но за это время уже успела оценить все плюсы сотрудничества. Выбрала банк по многочисленным рекомендациям довольных друзей, ведь предприниматели имеют возможность осуществлять все банковские операции через инновационную онлайн-платформу для предпринимателей "ОК, Альфа!". Она предоставляет полностью дистанционное банковское обслуживание, простые и прозрачные тарифы, бесплатные платежи в бюджет и доставку отчетов в налоговую, доступ с любого устройства и дополнительные партнерские услуги, способствующие развитию бизнеса клиентов. А с недавних пор пользователи "ОК, Альфа!", а также все ФЛП, обслуживающиеся в банке, еще и участвуют в уникальной акции "Альфа-Драйв", которая каждую неделю дает возможность выиграть 25 000 гривен, а также стать обладателем грандиозного мега-приза – автомобиля бизнес-класса.

"Мы искренне поздравляем Аранку Васильевну с победой в акции "Альфа-Драйв", которая стартовала в августе 2019 года. Эта победа является дебютом в Альфа-Банке Украина: среди всех наших клиентов-ФЛП она первая обладательница сертификата на 25 тысяч гривен, –отметила во время награждения директор отделения Альфа-Банка Украина "Ужгородское" Наталья Канижай. – Нам очень приятно, что фортуна первой улыбнулась именно жительнице Ужгорода. Мы желаем дебютантке не останавливаться и уже в декабре принять участие в розыгрыше нашего главного приза – премиального авто".

В дальнейшем еженедельно до 30 ноября банк будет определять одного победителя денежного вознаграждения в 25 000 гривен, поэтому попробовать свою удачу могут все желающие предприниматели. Правила розыгрыша максимально просты: в рамках акции за каждые 5 платежей со счета ФЛП в клиент-банкинге и 5 POS-транзакций бизнес-картой, независимо от суммы, клиент получает 1 билет, и участвует в розыгрыше. Главный приз – автомобиль – будет разыгрываться среди клиентов, у которых к концу года, в декабре, будет 3 и более билетов. Проверить свою удачу и одновременно воспользоваться высококлассным банковским сервисом предложила предпринимателям и директор отделения "Ужгородское" Наталья Канижай:

"Пользуясь случаем, хочу предложить всем бизнесменам попробовать Альфа-Банк Украина и ощутить на себе преимущества продуктов, сервиса и технологий... Ведь именно сейчас подходящее время для тестирования нашего банка. Пусть следующая фортуна будет на вашей стороне!"

АТ "Альфа-Банк". Лицензия НБУ №61 от 05.10.2011. Все виды банковских услуг.

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