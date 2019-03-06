Жительница Винницы отдала более пяти миллионов гривен за "снятие порчи"
Пострадавшая уверяет, к ней на улице подошла женщина цыганской национальности
Более пяти миллионов гривен за снятие порчи отдала жительница Винницы.
Уверяет, к ней на улице подошла женщина цыганской национальности и сказала, что на семью наложена порча. Чтобы снять проклятие, из дома нужно вынести все драгоценности и деньги. Пострадавшая отдала деньги и золотые изделия. Но со временем пришла в себя, и вызвала полицию. Мошенницу задержали. Сегодня состоялось первое судебное слушание. Еще два месяца она проведет в следственном изоляторе, свою вину задержана отрицает.
Напомним, ранее мы писали о том, как в Тернополе "ясновидящая" получила от наивных клиентов миллион гривен. Женщина называла себя Анна Мария и предлагала людям помощь в разрешении семейных вопросов, избавлении от бедности и одиночества, а также предлагала привлечь успех и удачу, исцелить тяжелые болезни и избавить от алкоголизма – как при личном приеме, так и по фотографии.
Также сообщалось, что в Украине активизировались "магические" мошенники.
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