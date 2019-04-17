Жителям "Л/ДНР" советуют восстановить украинские документы, намекают на участие в "выборах"

В среде чиновников оккупационных администраций среднего звена поползли любопытные слухи

Фото: МИД Украины/Facebook.

На фоне страстей по предвыборным дебатам действующего главы государства Петра Порошенко и его соперника шоумена Владимира Зеленского, в т.наз. "ДНР" и "ЛНР" среди чиновников оккупационных администраций среднего звена поползли слухи о том, что осенью с.г. "у нас будут ещё одни выборы".

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

Как пишет военный эксперт, видимо, имеется в виду участие жителей оккупированных территорий в парламентских выборах в Украине. При этом всем своим знакомым рекомендуют "восстанавливать украинские документы".

На данный момент непонятно, идет ли речь о широком привлечении жителей оккупированных территорий к выборам на неоккупированной территории Украины, либо же о проведении таковых непосредственно в ОРДЛО с целью выборов их представителей в Верховную Раду, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, согласно официальным данным ЦИКа , в первом туре выборов президента Украины Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов избирателей, Петр Порошенко – 15,95.

Больше о подготовке к дебатам смотрите на сайте "Сегодня": "Дебаты Порошенко и Зеленского: все заявления, подробности и видео".

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