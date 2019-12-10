Житловий комплекс "Чайка" знову найкращий в Україні!

7 грудня 2019 року на урочистій XIX церемонії нагородження переможців "Вибір року 2019" легендарний комплекс, побудований девелоперською компанією "ОМОКС" на чолі з керуючим власником Олексієм Кулагіним, здобув перемогу в номінації "Житловий комплекс року з концепцію "Місто в місті".

Лідери фестивалю визначалися на основі результатів всеукраїнського маркетингового дослідження серед споживачів, результатів голосування експертів, представників рекламного ринку та високого журі. Найбільшу вагу у підсумковій оцінці (40%) мав голос споживачів.

За титул "Товар чи послуга №1 в Україні" цьогоріч змагалися бренди та виробники у 200 номінаціях. До списку номінантів увійшли українські та міжнародні бренди, що працюють на території країни. В рамках церемонії лише 50 з них , серед яких ЖК "Чайка", отримали медалі міжнародного фестивалю-конкурсу "Вибір року", а також статус товару чи послуги №1 в Україні.

Премія "Вибір року" – це вже шістнадцята нагорода за 14-річну історію кондомініуму. У 2007 році ЖК "Чайка" було вперше названо кращим, протягом 2011 – 2019 років комплекс продовжував підтверджувати високий рівень забудови та обслуговування, отримуючи чисельні нагороди, серед яких "Національна торгова марка року", "Кращий житловий комплекс року", "Вибір року", "Лідер галузі", "Кращі будинки і споруди", "Кращий житловий масив – 2018", "Кращий ЖК Київської області", "Краща інфраструктура Київської області".

"Девелоперська компанія "ОМОКС" – лідер у створенні житлових просторів, просторів для життя та діяльності людини. ЖК "Чайка" – "Місто в місті" означає, що ми підготували містобудівну основу для створення міста на 300 000 жителів! Хоча наразі проживає лише 16 000. Це єдиний в Україні кондомініум з такими активами для розвитку", – зазначив керуючий власник девелоперської компанії "ОМОКС" Олексій Кулагін.

Такий успіх цілком логічний і обгрунтований, адже житлового комплексу "Чайка" немає аналогів в Україні. За 14 років історії комплексу забудовник – девелоперська компанія "ОМОКС" – зміг довести свою надійність, професійнійсть і якість забудови. Цьому свідчать 33 побудованих і введених в експлуатацію будинки та більш ніж 16 000 щасливих мешканців. Комплекс знаходиться під цілодобовою охороною. 39 гектарів території озеленені ландшафтними композиціями та альпійськими гірками. ЖК "Чайка" – це більше 40 об`єктів інфраструктури, на території працюють: власні школи і дитячі садки, критий паркінг та відкриті парковки, медичні центри, магазини, фітнес-центри, поле для мініфутболу, критий тенісний корт, баскетбольний майданчик, ресторан і кафе.

Керуючий власник девелоперської компанії "ОМОКС" Олексій Кулагін вітає всіх мешканців та інвесторів із загальною перемогою, адже ЖК "Чайка" – затишний і комфортний дім, в котрий раз кращий в Україні!

Житловий комплекс "Чайка"- "Місто в місті" 2019!

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