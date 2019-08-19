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Животные на грани вымирания: какие виды пополнят Красную книгу

Сегодня, 11:39

Охраны потребует еще полторы сотни видов - такие выводы ученых

Животные – на грани вымирания. За последние полвека количество зверей в лесах сократилось вдвое – такие выводы Всемирного фонда дикой природы. Поднимают тревогу и украинские ученые – потому что Красную книгу могут пополнить полторы сотни видов, в частности привычные – вороны и грачи.

За последние 40 лет в Украине на грани вымирания оказалось более полутысячи видов животных. По меньшей мере 15-ть – вымерло. Человеческая халатность заставила бороться за выживание бурого медведя, черного аиста, ушастого ежа и белого зайца.

Охраны потребует еще полторы сотни видов – такие выводы ученых. Редкими становятся даже вороны и грачи.

В поисках диких животных, журналисты едут за 100 километров от Киева. С местным егерем – Александром отправляются на видео-охоту. Сначала им не везет.

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Зверь – прячется, едва уловимый глазом. Надо затаиться. И вот – везет. Роман, оператор, прицеливается .... И первые, кого удается заснять, – стадо муфлонов и маленькая лань.

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Фото: AFP

Здесь, в вольере размером с 900 футбольных полей, диких зверей разводят. А потом отпускают в дикую природу. В вольере почти как в обычном лесу, только здесь есть оборудованные из стволов деревьев кормушки. Различной высоты, чтобы достать пищу мог и лось, и косуля. Их наполняют зерном ежедневно. Рядом – деревянная опора для сена.

Пока журналисты общаются - в зарослях подстерегает олениха Люся. Она пришла на обед. И почти не боится камеры. Сейчас в вольере живет около полусотни животных: олени, муфлоны, косули и даже краснокнижные лоси. Животные живут здесь до 2-х лет – потом их отпускают. С болью в сердце – ведь выросли на глазах.

 В этом угодье печальную статистику ученых опровергают. Потому что человек здесь, не вредит, а хозяйствует.

Ранее мы писали о том, что в Харьковской области выживание многих представителей флоры и фауны оказалось под угрозой – в Красную книгу внесены сотни живых существ, а некоторые уже пропали безвозвратно.

А в оккупированном Крыму, на территории санатория "Ясная поляна" в поселке Гаспра, недалеко от Ялты, начали пилить уникальные вековые деревья можжевельника, занесенные в Красную книгу

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Источник: Сегодня

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