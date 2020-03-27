Можно ли подхватить коронавирус от кота или собаки

Пандемия коронавируса и продленный карантинвызывают тревогу у людей и веру в различные мифы. Один из таких страхов — что человек может заразиться COVID-19 от домашних животных. Сайт "Сегодня" выяснил, так ли это на самом деле.

Билборды МОЗ и паника

Недавно пользователи социальных сетей начали выкладывать фотографии с билбордом от Министерства здравоохранения Украины, на котором рекомендовано избегать контактов с животными, чтобы не заразиться коронавирусом.

Из-за такой информации некоторые хозяева животных даже начали отказываться от своих питомцев. К примеру, бизнесмен Андрей Пальчевский в эфире одного из украинских телеканалов рассказал, что отдал свою собаку в приют из-за того, что она якобы могла заразить его коронавирусом.

Позже Минздрав опроверг информацию со своих билбордов и сообщил, что в мире нет подтвержденных данных, что человек может заразиться коронавирусом от домашних животных. Также в министерстве добавили, что информационные материалы были утверждены предыдущим составом ведомства. Правда, билборды так и не сняли, а еще на этой неделе украинцам приходили SMS, в которых советовали "отделить себя от других людей и животных в жилище".

В мире зафиксировано два случая, когда у домашних животных находили COVID-19

Началась вся эта история с того, что в Гонконге у померанского шпица нашли коронавирус COVID-19. Потом собака умерла, что и стало причиной паники вокруг того, что коронавирус может передаться от животного к человеку.

Основатель гуманистического движения UAnimals Александр Тодорчук в комментарии "Сегодня" отметил, что сейчас нет доказательств, что животные могут заразиться именно коронавирусом COVID-19.

"Все началось после случая с померанским шпицем, у которого в Гонконге диагностировали коронавирус COVID-19. Когда его диагностировали, врачи сразу отметили, что собака не была переносчиком и не могла передать этот коронавирус человеку. Через некоторое время шпиц умер, а его собственник отказался от вскрытия. Но тут важно добавить, что это животное умерло в возрасте 17 лет, а померанские шпицы обычно максимум живут до 15 лет", — говорит Тодорчук.

Еще коронавирус был найдет в Гонконге у немецкой овчарки, но никаких симптомов заболевания у собаки так и не проявилось.

"Есть много разных типов коронавируса. COVID-19 — это коронавирус человека. Было всего два подтвержденных случая, когда у животного находили этот коронавирус, но при этом собаки не были больны и никого не заразили. Померанский шпиц умер скорее всего потому, что он был очень старым и изоляция для него была серьезным стрессом. А второй случай — это немецкая овчарка, которую изолировали с другой собакой, с которой она жила. Овчарка чувствовала себя хорошо и не заразила ту собаку, с которой была изолирована. Нет ни одного факта заражения человека от животного. То, что сейчас советуют сдавать животных в приюты и ограничивать контакты – это абсолютно неправильно. Психологи рекомендуют: пока вы дома и на изоляции, животные помогают чувствовать себя лучше и не так одиноко", — отметила в комментарии "Сегодня" Елена Баран, активистка ОО "Открытие клетки Украина". В тренде Пограничная жесть: как толпы украинцев возвращаются из Польши (фото, видео)

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Могут ли животные заразить человека коронавирусом

Перейдем к главному вопросу – могут ли все же животные стать переносчиком болезни и заразить человека? Если коротко — нет. Александр Тодорчук отмечает, что в случае с бордами от МОЗа была проблема с коммуникацией, т.к. в официальных заявлениях ВОЗ и самого министерства четко говорится — нет никаких доказательств того, что домашние животные передают коронавирус COVID-19.

"Специалисты советуют минимизировать социальные контакты и держаться дальше от людей и чужих животных на улице, а также минимизировать контакт с любыми предметами. И мы с этим абсолютно согласны! Просто не стоит выносить животных в отдельную категорию, намекая на какую-то их опасность. Повторю, домашние животные не переносят коронавирус, но на шерсти, как и, например, на куртке человека может быть грязь и этого сейчас стоит избегать. Но это не озвучивается максимально четко и для некоторых людей появляется повод для паники. Вопрос только в гигиене. Если дома живет собака, нужно мыть ей лапы после каждой прогулки, это то же самое, что и самому мыть руки после того, как приходишь с улицы. Если вы покормите на улице собаку, не трогайте руками лицо и просто помойте руки после возвращения домой", — поясняет Тодорчук.

Эксперт добавляет, что коронавирус домой могут принести и люди из круга общения: муж, жена, дети. Поэтому от животных опасности не больше. Стоило сказать, что нужно ограничивать любые контакты, а из-за того, что животных вынесли отдельно и сделали пугающий плакат, выглядит так, как будто они несут особенную угрозу.

Юрий Сухов, врач-инфекционист, к.м.н., доцент кафедры инфекционных болезней НМАПО имени П. Л. Шупика поясняет, что обычные домашние любимцы – собаки и кошки – не болеют коронавирусной инфекцией COVID-19, а потому не могут быть источником этой инфекции для хозяев.

"Но, как всегда, есть "но": вирус COVID-19 может попасть на кожу животных при прогулках, а затем контактным путем попасть на слизистые оболочки хозяина и вызвать у него коронавирусную инфекцию. Для обеспечения защиты от этого пути передачи коронавируса достаточно не допускать самостоятельных прогулок кошек и собак и тщательно обрабатывать лапы после прогулки, использовать моющие средства и проточную теплую воду", — советует Сухов.

Тодорчук также отметил, что у животных есть ряд собственных заболеваний, в том числе и свои коронавирусы, которые передаются от животного к животному. И эти заболевания существуют только в мире животных, люди ими заразиться не могут.

"Бывают случаи, что вирус мутирует и передается от животного к человеку. По одной из версий, так было и сейчас, источником начала вируса были мокрые рынки Уханя в Китае. Мокрые рынки – это место, где живых животных покупают и прямо там пускают на забой, из-за этого возможность распространения вируса там гораздо выше. К слову, поэтому многие врачи сейчас советуют отказаться или ограничить употребление мяса", — подытожил эксперт.

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